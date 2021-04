„Ještě přesně nevíme jaká je příčina, ale za požerákem (výpustním zařízením) došlo k destrukci odtokové roury a voda z rybníku začala nekontrolovatelně unikat,“ popsal příčinu neplánovaného budíčku hospodář MO ČRS Rostislav Petrák, který je zároveň starostou Červeného Kostelce. Jelikož se jedná o rybářský revír, tak prvotní úkol byl jasný – pokusit se minimalizovat odtok vody. Na místo proto vyrazili náchodští profesionální a místní dobrovolní hasiči, kteří začali předpokládanou trhlinu umístěnou pod hladinou ucpávat protipovodňovými pytli s pískem. Tato varianta ale ke kýženému efektu nevedla - nekontrolovatelný únik vody se podařilo pouze zmírnit, ale ne zcela zastavit. Na hráz proto dorazil nakladač z technických služeb, s jehož pomocí se podařilo zeminou ucpat vtok do kaberny a tím odtok vody snížit na minimum.

Tím ale záchranné práce teprve začaly. „Samozřejmě ale budeme muset rybník vylovit a ryby přemístit jinam. Co se stalo a v čem byl problém zjistíme, až když se Krčmařík vypustí. Dle mého tam bude nutná oprava – možná i většího rozsahu,“ dodává Petrák, který z pozice hospodáře bude jednat o možnostech řešení situace s městem, v jehož čele stojí.

Na záchranu ryb je připravena lovící skupina a na hrázi už jsou nachystány i kádě naplněné vodou. „Situaci na místě stále sledujeme. Je tam stále připravena technika, kdyby bylo potřeba otvor utěsnit, tak na to okamžitě zareagujeme. Děláme pro to maximum. Jsme připraveni včas ryby vylovit a umístit je do jiného revíru. Výlov plánujeme buď na páteční odpoledne nebo v sobotu dopoledne,“ říká hospodář.

Rybník Krčmařík je určen pro rybolov na udici a nebyl vylovený asi pět let. Kolik v něm nyní je ryb se proto těžko určuje. „Odhaduji to na nějakých 700 kilogramů ryb,“ dodává Petrák, že většina z nich je určena pro lov na udici a proto poputují do náhradního revíru.

Tekoucí voda naštěstí ve městě žádné závažné škody nezpůsobila. „Teklo to sice ulicí, kde sídlí naše firma, ale dopadlo to dobře. Problém jsme s tím neměli,“ potvrdil jednatel dopravní společnosti Patrik Volhejn.