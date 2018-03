Voda z prasklého potrubí zaplavila Dřevěnku

Broumov - Takhle brzký začátek páteční směny si provozní hospůdky Dřevěnka určitě nepřála. Ještě před tím, než dorazili na pivo první hosté, ji totiž čekala pořádná porce práce.

LADA KŘÍŽOVÁ s pomocníky uklízí následky havárie vodovodního potrubí. Prasklo zhruba 130 metrů od Dřevěnky a valící se voda si to zamířila přímo do výčepu.Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

„Ráno mi volal známý s tím, že kouká z okna, jak se valí po louce a z polí voda přímo na Dřevěnku, tak ať se přijedu radši podívat, jestli to není v hospodě. Tak jsem po čtvrtý přijela a viděla tu spoušť,“ ukazuje na podlahu, kterou zaplavila voda.

„Tady se valil normálně potok,“ ukazuje Lada Křížová v mobilu fotografii z ranní záplavy. „Ze skládku na pivo vedou trubky do výčepu, a těmi otvory se naplnila hospoda,“ vysvětluje, kudy se voda dostala do výčepu, a pokračuje ve stírání.

Naštěstí v úklidu nebyla sama, nezištně jí přispěchali na pomoc i jiní.

„Paní sousedka, když mě viděla, přinesla mi alespoň gumáky. Teď už to je dobrý, ale ráno mně tekly slzy. Topíme, sušíme – do jedný to musíme stihnout, to otevírám. Snad to zvládneme,“ věří, a ždímá mokrý hadr do kbelíku.