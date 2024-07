„Ta byla vybudována při výstavbě pěchotního srubu v roce 1937. Dělníci tehdy museli vrtat do hloubky 61,75 metrů, aby zajistili dostatečný zdroj vody pro srub. Voda sloužila nejen k pití a mytí osádky, ale také ke chlazení dieselagregátu a zbraní objektu," říká Pavel Topka z Klubu vojenské historie Náchod.

Srub, který byl zničený při okupaci za II. světové války, opravili místní dobrovolníci. Ti na Březince pracují již od roku 1989 a právě funkční čerpadlo vody bylo tím posledním kouskem, co v úplně zrekonstruovaném srubu chybělo.

„Původní pevnostní čerpadlo Buldog, které na opevnění sloužilo již v roce 1938, se naštěstí částečně dochovalo v jednom ze sousedních bunkrů. Samotný vrt studny byl sice zasypaný, ale podařilo se ho vyčistit do hloubky více než 50 metrů. Po náročné rekonstrukci si teď návštěvníci na Březince můžou sami načerpat vodu původní technologií," předvádí Ondřej Hrach, jak čerpadlo funguje. Možnosti jsou dvě buď fyzicky náročná ručním točením „klikou" nebo v druhém případě je hnací silou elektřina.

K velkým lákadlům patří na Březince také originální protitankový kanon, který má zajímavou historii. Kanón má výrobní číslo 173 a v létě v roce 1938 byl skutečně na Březince osazen. Za okupace byl ale odvezen na neznámé místo na Atlantický val. Členové KVH ho hledali opravdu všude po světě. Marně. Když už byli rozhodnuti, že nechají udělat repliku, tak se v roce 1999 dozvěděli, že kanón byl za války osazen do pevnostního objektu na norském pobřeží a norská armáda ho teprve v 90. letech uložila v depozitáři Norského muzea ozbrojených sil. „Za druhé světové války ho německá armáda totiž instalovala na norském opevnění. Díky úsilí nadšenců a pochopení norského muzea se za pomoci Okresního muzea Náchod se pak podařilo v prosinci v roce 2002 tuto jedinečnou zbraň opět vrátit na její původní místo,“ zavzpomínal Vladimír Medek.

Celý bunkr je tak nyní osazen původním zbraňovým systémem. Návštěvníci Březinky, mohou také vidět expozici dobových uniforem a běžných věcí strážců. Oceňují také původní pevnostní filtrovnu, kterou si mohou sami vyzkoušet, nebo zemní telegraf, jenž ověří jejich znalosti morseovky. „Nejvíce ale malí i velcí pookřejí, když si mohou pomocí původní optiky zamířit těžký kulomet a vyzkoušet imitaci střelby. Zájmu se není co divit, protože kulomet střílel 500 ran za minutu," dodává Pavel Topka

Nyní je srub Březinka ve stavu, v jakém ho chtěli mít i tehdejší předváleční stavitelé. Kdyby ale tehdejší vojáci přijeli na Březinku nyní, tak by ji nepoznali. V předválečných letech totiž nebyla nikdy dokončena. Podle záznamů stavba začala 4. října 1937 a skončila už 9. října. Za pět dní nepřetržité betonáže tu bylo vylito 1365 kubíků betonu a zabudováno zhruba 80 tun armaturního železa. V létě roku 1938 sem byly ještě zabudovány pancéřové zvony. To bylo vše. Ani elektřina tu nebyla a celá stavba se dělala za svitu petrolejek.

Před návštěvou Březinky turisté většinou zamíří na pěchotní srub Voda. Ten je umístěn v Náchodě-Bělovsi a je snadno dostupný autem. „Moderní expozice je zavede k legionářům, bojujícím za vznik republiky, nebo ke statečným odbojářům za druhé světové války. Při sledování videa o mobilizaci v roce 1938 mají mnozí husí kůži. Dobovou atmosféru umocňují originální zbraně, výstroj vojáků a jejich uniformy, často s osobním příběhem jejich původního majitele," zve k návštěvě Pavel Topka a doplňuje, že návštěvu Běloveského pevnostního skanzenu doplňuje expozice v pěchotním srubu Lom, která návštěvníky zavede do časů první republiky a stavby opevnění. Všechny objekty jsou o prázdninách otevřeny každý den od 10 do 18 hodin.

„Běloveský pevnostní skanzen"

Klub vojenské historie Náchod je neziskovou organizací sdružující zájemce o vojenskou historii. V prostoru naučné stezky Běloves – Dobrošov realizuje projekt „Běloveský pevnostní skanzen", který představuje ucelenou koncepci péče o objekty československého opevnění z let 1935-38. Vstupní branou do skanzenu je bezbariérový pěchotní srub N-S 84 Voda v Náchodě-Bělovsi, kde je vystavena unikátní sbírka mapující historii československé armády první republiky i boj za svobodu během první a druhé světové války. Srdcem projektu je objekt těžkého opevnění N-S 82 Březinka, který má návštěvníky co nejnázorněji seznámit s technickou dokonalostí a jednotlivými funkcemi pěchotního srubu, nejdůležitějšího prvku pevností linie. Objekt je plně zrekonstruovaný do původní podoby z roku 1938 včetně veškerého vybavení a zbraní. Prohlídku pěchotního srubu N-S 82 Březinka doplňuje expozice o československém opevnění v sousedním objektu N-S 81 Lom.