„Během celého dne přes 150 výsadkářů provedlo 11 seskoků,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová s tím, že po každém seskoku bylo potřeba zachránit až 15 figurantů.

Přestože parašutisté se už z podstaty věci snaží při seskocích vždy dopadnout na pevnou plochu, musí být připraveni i na mokrou variantu. Do vody přitom mohou seskakovat pouze zkušení výsadkáři, kteří mají za sebou minimálně 20 seskoků.

Seskoky do vody jsou složitější i nebezpečnější

„Seskoky do vody nacvičujeme jednou až dvakrát ročně, hlavně v letních měsících,“ řekl rotmistr Jakub Debrecenyi. Dopad do vody je pro výsadkáře komplikovanější, protože před přistáním musí postupovat jinak než při dopadu na pevnou půdu.

„Nad hladinou se odepíná z postroje, aby z něj při dopadu do vody mohl snadno vyklouznout a nezamotal se do něj,“ vysvětlil voják.

Dopad do vody je nebezpečnější i v tom, že v případě ostrého nasazení by vojáci byli v podstatě bezbranní. „Potřebujeme dopadnout na pevnou plochu a rychle se v prostoru rozmístit, aby nás nepřítel nemohl lokalizovat,“ doplnil Debrecenyi s tím, že výsadkáři mohli cvičení do vod Rozkoše provádět úplně v klidu. „Záchranářů je zde více než dost,“ poznamenal.

Po seskoku vojáky jako figuranty z vody zachránily zasahující složky a transportovaly je na určené místo.

„Více než padesátka hasičů, vodních záchranářů a policistů tak měla příležitost nacvičit si postup a nasazení většího množství sil a prostředků při scénáři, podle kterého ve vodě ‚tonulo‘ více lidí najednou,“ doplnila Götzová s tím, že Rozkoš brázdilo 15 člunů se záchrannými posádkami, a na břehu pak nikdo z vojáků nechyběl.

Cvičení složek IZS Královéhradeckého kraje se zúčastnilo osm profesionálních jednotek HZS KHK (stanice Hradec Králové, Trutnov, Dobruška, Velké Poříčí, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř, Jičín, Dvůr Králové nad Labem), čtyři jednotky sborů dobrovolných hasičů (Velká Jesenice, Česká Skalice, Nové Město nad Metují, Jaroměř), Policie ČR (OOP Česká Skalice), Vodní záchranná služba – ČČK. Všechny záchranné složky byly vybaveny celkem 15 čluny. Seskoky prováděli příslušníci AČR 43. výsadkového pluku.