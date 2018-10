Volby pokračují: V Broumově mohou volit i kandidáta, jenž se jich nedočkal

Náchodsko - Úderem osmé hodiny se dnes opět otevřely volební místnosti na Náchodsku. Voliči mohou až do 14 hodin ovlivnit podobu místních zastupitelstev a vybrat toho, kdo je podle ních nejlepší adept na hájení zájmů Náchodska v Senátu ČR.

Ve 14 hodin se otevřely volební místnosti i v Broumově, např. v okrsku č. 9 v Domově důchodců.Foto: Deník/Jiří Špreňar

K mimořádné situaci může dojít v Broumově, kde do městského zastupitelstva mohou voliči dosadit i kandidáta, který se voleb nedočkal. Lídr Nestraníků a bývalý starosta města Milan Kotrnec totiž na konci srpna zemřel. Jeho jméno ale na kandidátce zůstalo. Pokud kandidát zastupujete volební stranu, která není politickou stranou, politickým hnutím nebo jejich koalicí, možnost jeho odvolání není. Paradoxně tak může dojít k situaci, že voliči pošlou do zastupitelstva člověka, jehož pozemská životní dráha již skončila. V takovém případě by na ustavujícím zastupitelstvu místo něj skládal zastupitelský slib náhradník.