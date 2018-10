Volby snů: Karla Járu těší výsledek komunálek i jasné referendum

Hronov - Nepřejeme si výstavbu nové radnice a ani nechceme, aby město nabízelo k prodeji dvě budovy v centru města, v nichž úředníci radnice sídlí - tak by se dal ve stručnosti interpretovat výsledek místního referenda, které mělo možná pro někoho nečekaně jednoznačný průběh.

Volby. Ilustrační snímek.Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Na všechny tři položené otázky odpovědělo záporně drtivá většina oprávněných hlasujících. 1682 lidí nesouhlasilo s výstavbou městského úřadu v budově přístavby Jiráskova divadla (pro bylo 484), 1903 voličů bylo proti prodeji domu U zeleného stromu čp. 4 (pro bylo 261) a 1965 obyvatel města ne souhlasí s prodejem objektu radnice čp. 5 na náměstí Československé armády v Hronově (pro bylo 207).



"Je dobře, že se referendum uspořádalo. O tom, co ve městě po léta budovali naši dědové a předkové, nemůže přeci rozhodovat jen pár jedinců," vysvětlil Gustav Škop svůj pohled na věc. "Referendum je správné. Takto zásadní rozhodnutí přece nemůže mít v rukách jen pár vyvolených a nakládat s majetkem jak se jim hodí. Názor ostatních obyvatel města je dost podstatný a vedení města by mělo výsledky referenda také respektovat," odpověděl rezolutně Stanislav Toušek.



Snaha vedení města o výstavbu nové radnice tak skončila u ledu.



Starostce Haně Nedvědové se ani komunální volby příliš nevydařily. Hronovští patrioti, v jejichž čele stála, totiž nezískali ani 10%, což nestačilo na víc než na dva mandáty.



Naopak radost z volebního výsledku může mít sdružení Rozvoj města, které těsně atakovalo hranici 32%. "Jsme spokojeni maximálně, protože jsme se zlepšili ze tří mandátů na sedm," pochvaloval si Karel Jára, který je rád, že dobrý výsledek se podařil i druhému ANO 2011, s nímž šel Rozvoj města otevřeně do voleb. "Doufáme, že teď nastolíme diskusi a ty napnuté vztahy v zastupitelstvu obrátíme v dobré," věří Jára, a prozrazuje, že k 12 mandátům, které by zajistily křehkou většinu se upínat nebudou. "Chceme hledat širší koalici. Nejraději bychom spolupracovali se všemi, ale to asi nepůjde…"



Možná větší radost než z výsledků komunálních voleb má Karel Jára z referenda. Sám byl totiž zmocněncem přípravného výboru na jeho konání ."Jsme maximálně spokojeni. Byla to naše iniciativa a ten výsledek mě jednoznačně blaží," usmívá se Karel Jára, který tak patří k největším vítězům letošních komunálních voleb.