"Přesná čísla o volební účasti za pátek jsme ale nezjišťovali. Možná vyšší účast byla daná tím, že si to voliči chtěli rychle odvolit a vyrazit na víkend," říká vedoucí odboru organizačních a vnitřních věcí MěÚ v Jaroměři Jiří Kotland. Podle jeho slov bylo ale sobotní ráno voličsky klidnější. "Třeba si ale chtěli voliči jen trochu déle pospat."

Větší účast letošních voleb potvrdil i zapisovatel Pavel Rydval, který sedí v komisi ve zřejmě nejatraktivnějším volebním okrsku - v železničním muzeu Výtopna Jaroměř. "Za pátek jsme měli 36% a v sobotu v 11 hodin jsme se dostali na 52%," prozrazuje čísla, která jsou podle něj vyšší než je tomu u voleb do poslanecké sněmovny zvykem. "Málokdy bychom se na tato čísla dostali, vyšší účast bývá spíše v komunálních volbách. Je vidět, že veřejnosti to není lhostejné - buďto chtějí změnu nebo podpořit dosavadní vládu," dodává. Mnozí voliči přicházejí do železničního muzea se svými dětmi a a účast ve volbách spojí s prohlídkou atraktivního prostředí historie železniční dopravy.