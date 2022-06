Richard Švanda, vedoucí odboru kultury, Červený Kostelec

V našem městě je hned několik důležitým témat, která by si zasloužila řešení. Předně je nutné se zamyslet, jak zrekonstruovat a následně využít veřejné prostory, např. Smetanovy sady či park u autobusového nádraží. Dále je tu dlouhotrvající problém s parkováním. Mělo by se vyřešit parkování kamionů v průmyslové zóně, ale také v obytných lokalitách. Počet parkovacích míst je dosud stále diskutovaným, ale neřešeným problémem. To, co také obyvatele trápí, je chybějící velkoprodejna, která by doplnila stávající obchodní domy. Pokud by se podařilo nalézt pozemek pro stavbu, bylo by to ku prospěchu celého města a zajisté to bude jeden z důležitých bodů v komunálních volbách.

Richard ŠvandaZdroj: Archiv