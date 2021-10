Příležitost ovlivnit výsledek voleb lidé nejvíce využili v obcích sdružených v Mikroregionu Úpy. Tři obce (Mezilečí, Slatina nad Úpou a Červená Hora) ležící v podstatě v sousedství, vzdálené od sebe v jednotkách kilometrů, obsadily co do volební účasti v okrese první tři místa. „Těžko říci čím to je,“ nemá jednoznačnou odpověď starosta Mezilečí Josef Chmelík. Těch faktorů, které ovlivňují tradičně vysokou volební účast v obci ze zhruba 135 obyvateli může být podle něj několik. „Možná je to tím, že ještě pořád máme funkční hospodu – i když jen v pátek a sobotu,“ usmívá se. „Lidé se hodně stýkají, debatují a musím zaťukat, že nemáme v obci žádné vyložené rejpaly, kteří by obec nějak rozeštvávali,“ dodává starosta obce.

Omlazené volební komise táhnou

Jen o necelé procento byla nižší volební účast ve Slatině nad Úpou, která leží jen pět kilometrů od vítězného Mezilečí. „U nás je vždy vysoká volební účast, ale ta letošní mě příjemně překvapila,“ pochvaloval si starostka Marie Pokorná přesně 80 procentní účast. „Myslím si, že lidé u nás jsou zodpovědní a chtějí vyjádřit svůj názor. Nepřišli jen ti, kteří mají ve Slatině trvalý pobyt, ale žijí mimo obec. A samozřejmě také ti, kteří nechodí k volbám nikdy,“ říká starostka obce, kde Spolu zvítězilo jen o dva hlasy před ANO. Zároveň prozradila i možný recept, který do volební místnosti přiláká více voličů. „Volební účast se u nás začala zvedat, když jsme do volební komise začali brát mladší generaci. K urně začali více chodit volit třeba jejich rodiče a kamarádi, kteří předtím volby ignorovali,“ zmínila starostka Slatiny.

Červenou Horu ovládly koalice

Třetí voličský nejsilnější obcí na Náchodsku byla Červená Hora. Zdejších 79,63% voličů dokonce dalo více než polovinu všech hlasů oběma koalicím – Spolu a Piráti se starosty měli přes 52%. „A měli by i můj hlas, ale byl jsem v době voleb v zahraničí,“ těšil úspěch koalic starostu Bronislava Zajíce. Podle jeho slov hlavním motorem života obce, který se pak promítne i do vysoké volební účasti je poměrně intenzivní obecní život. „Lidé se hodně scházejí, baví se. Není jim jedno jak to se společností vypadá,“ dodává.

Z vyloučených lokalit o volbách ani nevědí

Na záporném pólu zájmu o volby skončila trojice obcí na opačné straně okresu - v Broumovském výběžku. Více než sedmitisícový Broumov jen o kousek přelezl hranici 56%. „Když mi v pátek z volebních komisí hlásili, že zájem o volby je celkem slušný, tak jsem věřil, že to číslo bude rozhodně vyšší, že lidé chtějí změnu. Nakonec se ale ukázalo, že to tak není,“ říká místostarosta Kamil Slezák při pohledu na výsledky, které prosadily v Broumově s více než 32% ANO. Hned včera ráno se tématu voleb na úřadě věnovali. „Přemýšlíme, jak bychom k nim přilákali více lidí. Uvažujeme o změně volebních místností – některé jsou pro voliče možná z ruky, jinde musí do schodů a to jsou možná faktory, které je odrazují,“ říká místostarosta.

Broumov je známý poměrně početnou skupinou obyvatel žijících v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením. „Je pravdou že lidé ze sociálně slabých lokalit k volbám moc nechodí. Žijí si svým životem podporovaným sociálními dávkami, o volby zájem nemají a je jim to jedno,“ je si vědom místostarosta, že mnozí ani neregistrují, že se nějaké volby konají.

Všichni politici zklamali

Z Broumova do příhraničních Otovic to je jen pár kilometrů. Volební účast zde nebyla o moc vyšší a přehoupla se líně jen přes 58%. „No to je úplná nádhera, to musím voliče pochválit,“ reagoval na výsledek na oko nadšeně starosta obce Petr Novák. Není se co divit, protože v roce 2017 přišlo v Otovicích k volbám o čtyři procenta lidí méně. Proč volby v jeho obci netáhnou má jasno: „Po revoluci vládla euforie, že jsou komunisté pryč. Pak přišla Klausova ODS a zklamala, stejně jako později sociální demokraté. Jako spasitel se mnohým jevil Babiš, ale ten taky zklamal. Není kde brát, lidé jsou naštvaní tak na volby kašlou,“ shrnul tři dekády politické houpačky starosta Novák.

V Hynčicích vyhrálo SPD a ANO

Věra Hermonova z Hynčic účast více než 58% voličů považuje za nadstandardní. „Při jiných volbách chodí lidí ještě méně,“ ujišťuje. Její slova potvrzuje pohled o čtyři roky dozadu, kdy přišlo volit jen 43% voličů. Jak dále uvedla, tak letos k volbám přišlo více mladších voličů, kdežto těch starší ubylo. „Asi už jsou z toho všeho otrávení,“ říká starostka, kterou překvapil volební výsledek v obci. O první místo se totiž shodným počtem hlasů podělilo SPD a ANO. „Nečekala jsem že to takhle dopadne.“

Volby na Náchodsku:

Tři obce s nejvyšší volební účastí:

1. Mezilečí 80,87%

2. Slatina nad Úpou 80%

3. Červená Hora 79,63%

Tři obce s nejmenší volební účastí:

1. Broumov 56,27%

2. Otovice 58,16%

3. Hynčice 58,55%