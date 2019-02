Náchodsko /FOTOGALERIE/ - „Tak co? Byl(a) jsi volit?“ Tuto otázku během prvního červnového víkendu dostal nebo položil snad každý právoplatný volič na Náchodsku. Jak už napovídaly nedělní předběžné odhady o přibližně čtvrtinové účasti u volebních uren, tak dotázaní většinou (pokud byli upřímní) museli odpovědět, že volbu do Evropského parlamentu ignorovali.

„U voleb jsem nakonec nebyl. Způsob, jakým si politické strany představují politiku, neodpovídá dle mého pohledu klasické demokracii. A a pomáhat někomu běžnému a nepotřebnému – čili ,panu či paní komukoliv’ – blíže ke korytu nehodlám,“ má jasno Petr Staněk z Broumova. „Tím nepotřebným mám na mysli skutečnost, že obchodní a vlastně i jakákoliv jiná spolupráce neodvisí od vůle a dobře zaplaceného dobrozdání nějakého politika, ale spočívá na vůli a dohodě konkrétních, ve věci zainteresovaných aktérů. Vezmu-li v úvahu jakékoliv fungování volného pohybu a práce v Evropské minulosti, ať za doby Václava IV., nebo v 16. století, nebyl za potřebí politický orgán, který by podmínky vytvářel tím, že násilně sjednocuje kulturu jednotlivých národů. S takovou by nepochodili ani Římané…,“ říká výtvarný teoretik Petr Staněk, který ovšem připouští, že mnozí mají zcela opačný názor, a pro ně je Unie spásotvorným orgánem.



Mezi většinu, která k volební urně nedorazila, patří i 56letá Marie Podolanová z Police nad Metují. V jejím případě to však nebylo přesvědčení, ale spíše problém technického rázu v podobě jiného trvalého bydliště, které ji znemožnilo volit: „Myslím si že důležitost Eurovoleb pocítí časem zejména naše děti. Je mi to moc líto, ale volit jsem nebyla, nemám zde v Polici totiž trvalý pobyt a nepřišly mi tudíž ani volební lístky, jinak bych k volebním urnám určitě přišla. Když to jde, chodím ke všem volbám, tyto jsem ale bohužel prošvihla,“ mrzelo Marii Podolanovou.

Podstrčili mu jinou kandidátku, oklamat se však nenechal a šel zvolit svého koně

Božanov - „Tak si představte co se mi stalo,“ rozpovídal se na soutěži Božanovský sekáč jeden z přihlížejících účastníků. Nechtěl však mluvit o špatně nabroušené kose, ale o „kanadském žertíku“, který na jeho účet – v rámci předvolebních příprav – upekl kamarád.



„Podstrčili mně do obálky někoho jiného, ale já jsem to vypátral,“ říkal už s úsměvem jeden z božanovských voličů, který ale v okamžiku, když odhalil vtípek kamarádů měl do úsměvu hodně daleko. „Když jsem dostal obálku s volebními lístky, tak jsem vytáhnul jen ten s Ransdorfem a ostatní jsem spálil. Připravil jsem si ho do obálky a nechal doma. Ještě než jsem šel volit tak jsem se pro jistotu podíval, jestli je všechno v pořádku a najednou koukám, že kandidátka s Ransdorfem v čele je pryč a objevil se v obálce lístek s kandidátkou ODS. Tak to jsem myslel, že…“ hledal vhodná a slušná slova božanovský volič.



“Šel jsem si teda pro nové hlasovací lístky, takže nakonec jsem mohl dát svůj hlas jednadvacítce,“ byl nakonec spokojený volič KSČM.