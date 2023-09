/FOTO, VIDEO/ Vrtulník s lanem, na jehož konci jsou uvázány kmeny, tvoří od úterý kulisu stolové hory Ostaš na Policku. Zatímco vloni se pomocí vrtulníku přepravovalo kůrovcové dřevo z oblasti Kočičích skal, tak nyní se vrtulník pohybuje nad okrajovými pasážemi stolové hory v oblasti Samaritánky a Dědovy vyhlídky. „Odhaduji, že nejdéle do pátku by mohlo být hotovo," odhaduje Petr Bláha z Benediktinské hospodářské správy Břevnov, která lesy na Ostaši a v nedalekých Broumovských stěnách spravuje.

Vrtulník nad Ostaší: Benediktini opět povolali na boj s kůrovcem pomoc z nebes | Video: Jiří Řezník

„Zákaz vstupu na Ostaš!" hlásá v češtině i polštině leták s mapkou, kde je vyobrazena oblast, v níž by bylo životu nebezpečné se pohybovat. Důvodem zákazu je těžba kůrovcem napadeného dřeva a jeho přibližování za využití letecké techniky. Přestože cedule i červenobílé pásky dostatečně upozorňují na zákaz pohybu, přesto na přístupových cestách do dotčené oblasti jsou hlídky, které každému ve vstupu zabrání. „Horní labyrint z bezpečnostních důvodů uzavřen," říká Jiří Beran, který má po dobu vzletů vrtulníku detašované pracoviště na jedné z cest. „Jsem tu proto, abych lidem vysvětlil, že se nahoru prostě nedostanou. Na to že je středa, tak tu je celkem živo. Byli tu už Poláci i Němci. Od rána jsem odsud odklonil do turisticky přístupného Kočičáku asi 15 lidí," odhaduje.

Až posádku vrtulníku přepraví pokácené kmeny z Ostaše, tak se přemístí o pár kilometrů dále. „Až to tu skončí, tak přelítnou na Broumovské stěny, kde se bude pokračovat asi další čtyři dny ve vrcholových partiích," dodává Bláha s tím, že i zde bude pohyb lidem zakázán. „Bude to zavřené od Hvězdy po Slavný. Vrtulník bude lítat nad Kovářovou, Hájkovou a Hruškovou roklí," vyjmenoval Jiří Beran místa, kam se žádná jiná technika prakticky nemá šanci dostat.

Přeprava pokácených kmenů pomocí vrtulníků rozhodně není žádná levná sranda. Každá letová hodina je poměrně drahá, proto budou piloti létat i o svátku patrona české státnosti. „Je to dost fofr. Piloti buďto sedí za kniplem anebo odpočívají. Rozhodně to není tak, jak to bylo za socialismu, kdy podobná akce byla na celé léto a nikomu to nevadilo," dodal Bláha, že čas jsou v tomto případě velké peníze.

INFOBLOK: Ostaš byla za přírodní rezervaci prohlášena už v roce 1956. Nachází se na ve vrcholové části stolové hory s výškou 700 m, kde skály tvoří náhorní plošinu. Tyto skalnaté výchozy a vrcholová Frýdlantská skála vyniknou pěknými výhledy do broumovského a polického okolí, zejména severozápadním směrem k Adršpachu a do Krkonoš.

Ostaš poskytovala lidem úkryt v dobách útlaku a ohrožení, proto se ve skalách setkáme se Slují českých bratří. Z dalších významných skalních útvarů zmíníme například skalní útvar Zrádce, Mohylu smrti, Čertovo auto, nebo Zbrojnoše se skupinou Medvědů. Ostaš je velmi oblíbená i mezi horolezci, kteří zde najdou přes 500 výstupových cest různých obtížností.