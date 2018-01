Vrty jsou lečivé, brána obnovy lázeňství se začíná otevírat

Náchod, Běloves - Jako jeden z nejemotivnějších zážitků ve své starostenské funkci ve čtvrtek Jan Birke označil událost, kdy právní moci nabylo osvědčení přírodních léčivých zdrojů minerální vody plynu.

„Nikdy v historii nebylo město majitelem dvou minerálních certifikovaných vrtů,“ vyzdvihl náchodský starosta dvoje desky, kde byly jak hýčkaná miminka v zabalovačce převázané mašlí certifikáty – modrou mašlí vrt Jan a červenou Běla. „Osud lázní Běloves neměl na růžích ustláno a byl předmětem kritiky. O to víc jsem rád, že se nám vyplatilo obrovské riziko, velkých finančních prostředků, kdy jsem měli ukázat prstem, a říct: Tady se bude vrtat! A buďto se trefíme nebo se netrefíme a budeme mít čtyři nejdražší studny ve střední Evropě – každou za více než milion korun,“ připomněl Jan Birke riskantní okolnosti, které stály na začátku úspěšné mise.

Jejím výsledkem jsou dva vrty o hloubce 100 metrů, jejichž jména „Běla a Jan“ vybrala v anketě náchodská veřejnost.

Zdroje obsahují silně mineralizovanou vodu různého typu, přičemž „Běla“ má vyšší obsah hořčíku a pro oba zdroje je charakteristický vysoký obsah oxidu uhličitého s vysokou čistotou. „Právě tato skutečnost nabízí nové možnosti při obnově lázeňství a zvyšuje potenciál využití přírodního bohatství, které je pro tuto lokalitu opravdu unikátní,“ vysvětluje místostarosta Jan Čtvrtečka. CO2 lze využít například při suchých koupelích nebo pro aplikaci plynových injekcích.

Stejně jako v minulosti i tyto vrty obsahují zvýšené množství arsenu, jehož odstranění bylo podmínkou pro vydání osvědčení. Připravovaná technologie proto zajistí bezpečnou koncentraci pro konečné odběratele.

„Pevně věřím, že ti co přijdou po nás budou natolik osvícení, že je nenapadne ani jeden z těch vrtů prodat. Do budoucna je to možná to nejcennější, co město Náchod má,“ věří Jan Birke.

V listopadu 2017 Město Náchod požádalo Ministerstvo zdravotnictví ČR o vydání osvědčení přírodních léčivých zdrojů (vrtů Běla a Jan) minerální vody a plynu. Tyto zdroje jsou výsledkem podrobného hydrogeologického průzkumu, který probíhal v katastrálním území Běloves již od podzimu roku 2016. Investorem průzkumu za bezmála pět milionů korun bylo Město Náchod. Osvědčení vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR na konci loňského roku nabylo právní moci právě v tomto týdnu. Dalším krokem, který bude nyní následovat, bude podání žádosti o využití těchto zdrojů nově zřízenou příspěvkovou organizaci Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, kterou Město Náchod za tímto účelem zřídilo na podzim loňského roku. Tato organizace bude provádět správu a údržbu vrtů a související infrastruktury. Současně byly již v prosinci 2017 zahájeny stavební práce na výstavbě tzv. Malých lázní, které Náchod realizuje v rámci spolupráce s dalšími městy na česko-polské hranici v projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS.