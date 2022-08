"Musíme to zaklepat, ale pokud by žně měly probíhat tak jako dosud, budou letos všichni spokojení," zhodnotila průběh žní akreditovaná poradkyně královéhradecké agrární komory Marcela Jezberová.

Nadprůměrně teplé počasí a nepříliš srážek vyhovovalo hlavně ozimu. Celkově ale letos žně začaly ve standardním čase a oproti loňsku postupují velmi rychle. "Vloni se sklizeň kvůli deštivému počasí o několik týdnů zdržela. Letos ale začala v obvyklém termínu. Podle hlášení zemědělců navíc postupují žně skvěle, sklizené plodiny jsou suché a nemusí se dosoušet," vysvětlila Jezberová.

Na některých místech zemědělce kvůli rychle postupujícím žním překvapily nedozrálé plodiny. V takových případech ale stačilo přestrojit kombajn a přesunout se na jiné pole a počkat, než plodina dozraje.

V důsledku války na Ukrajině došlo na jaře k výraznému nárůstu výkupních cen obilí, podle aktuálních předpokladů to však vypadá, že plodiny z "obilnice Evropy" nakonec přeci jen do Česka dorazí, což by výkupní ceny výrazně snížilo. Tím se ale mohou zemědělci dostat do finančních ztrát v důsledku prudkého zdražení nákladů.

"Hodně záleží na tom, kolik akrů který podnik obstarává a co na ploše pěstuje. Do velkých ztrát se dostávají také živočišní výrobci, například chovatelé prasat a drůbeže. Mnozí v důsledku několikanásobného zdražení energií uvažují o tom, že chovy zruší," vysvětlila Jezberová. Kromě energií došlo také k rapidnímu zdražení pohonných hmot, krmiv nebo hnojiv, jejichž cena je momentálně až třikrát vyšší než vloni.

Pršelo tak akorát

Se žněmi jsou zatím spokojení například ve Volanické zemědělské. Podle ekonomky podniku Petry Zmatlíkové zatím sklízejí rychle, do skladů navíc vozí kvalitní plodiny. "Spravujeme jižní část jičínského okresu a zatím můžu říct, že jsme s letošními žněmi spokojení. Hodně už máme sklizeno a uskladněno, dlouho tu nepršelo, takže je všechno dostatečně proschlé, ale voda tu taky byla, takže plodiny jsou zralé a kvalitní,“ uvedla.

„Podařilo se nám na smlouvy prodat část produkce ještě na jaře, kdy byly výkupní ceny vyšší, takže počítáme i s výnosem. Část produkce, kterou používáme jako krmivo, máme na skladech, část prodanou a doufáme, že se nám po létě podaří prodat i zbytek. Takže i když jsme museli hnojit za zvýšené ceny a nárůst nákladů vnímáme, zatím jsme spokojení," doplnila Zmatlíková.

Nouze o náhradní díly

Dalším výrazným problémem, který letošní žně komplikuje, je nedostatek náhradních dílů do zemědělských strojů. "V covidu došlo k přerušení výroby, pak byly komplikace s dodávkami z Číny a další problémy při obchodování s Británií. Takže teď je velký problém náhradní díly sehnat, když se třeba v kombajnu nebo traktoru něco porouchá. A to není problém, který lze vyřešit lusknutím prstů. Pak obvoláváme celou republiku a ptáme se všech, jestli náhradní díl náhodou nemají," popsala závažnost problému Jezberová.

Některé české regiony v uplynulých dnech hlásily hrozící ztráty při žních v důsledku letošního extrémního sucha. Podle mapy projektu Intersucho, který monitoruje sucho v Česku, Evropě a USA, se s nedostatkem vody v půdě letos potýkají nejvíce zemědělci v Ústeckém, Olomouckém, Jihomoravském a Zlínském kraji. Na Královéhradecku ale zatím podle Marcely Jezberové zemědělci komplikace v souvislosti s nadměrným vysycháním půdy a plodin nehlásí.

"Můžu mluvit především za Hradecko a Trunovsko, kde zatím žně probíhají velmi dobře a úroda je průměrná a kvalita dobrá, ale ani podle informací od zemědělců na Náchodsku a Rychnovsku (kde podle mapy Intersucha hrozí největší ztráty v souvislosti se suchem, pozn. red.) nezaznamenáváme výrazné ztráty. Ty jsou na severu a západě způsobené srážkovým stínem," upřesnila poradkyně.

Zatím si netroufá paušalizovat, jestli a k jakým ztrátám na úrodě dojde v Královéhradeckém kraji, výsledky žní se budou řídit individuálně podle klimatu a počtu srážek v jednotlivých oblastech regionu.