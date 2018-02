Východní Čechy se probudily do zatím nejmrazivějšího rána

Trutnovsko, Náchodsko - Varování meteorologů před silným mrazem, který v noci a zejména nad úterním ránem měl semknout východní Čechy, se potvrdilo.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Minimální teploty klesaly pod minus 12 stupňů, na některých místech i níže. Například na Luční boudě klesla rtuť teploměru zhrub dvě hodiny po půlnoci k -17 stupňům Celsia, na Labské boudě byl o stupeň menší mráz. K 15 stupňům pod nulou klesla teplota dnes ráno v sedm hodin v Adršpachu a v Deštném, -11 bylo dnes ráno v Broumově.

Lidé by se proto měli chránit teplým oblečením ve více vrstvách, neměli by zapomínat na zimní boty, rukavice a pokrývku hlavy. Malé děti, nemocní či starší lidé by měli omezit pobyt venku. Takzvané holomrazy, tedy mrazy na místech bez sněhu, mohou poškodit vegetaci.