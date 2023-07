Na Královéhradecku lidé v létě často vyrážejí za koupáním mimo města k řadě písníků s průzračnou vodou. Náchodsko sice má východočeské moře, jak se říká přehradě Rozkoš, i několik dalších vodních ploch, přesto tolik příležitostí v přírodě nenabízí. O to více obyvatelé regionu oceňují koupaliště.

Letos se mohou po opravě opět po roce vypravit do Police nad Metují, stálicemi jsou areály v Náchodě, Jaroměři a Meziměstí, přírodní vodu čištěnou pískovými filtry si užívají i návštěvníci koupaliště v Teplicích nad Metují.

Náchod

Na Jiráskově koupališti v Náchodě je návštěvníkům k dispozici plavecký a dětský bazén s dětskou skluzavkou a brouzdaliště pro nejmenší s vodním hřibem. V areálu na okraji sídliště Plhov při výjezdu z města směrem na Červený Kostelec je možnost dalšího sportovního vyžití včetně plážového volejbalu, stolního tenisu či kuželek. Občerstvení zajišťuje stánek s rychlým občerstvením a restaurace Na koupališti.

„Co se týká novinek, tak je k dispozici nerezový dětský bazén s atrakcemi, který jsme otevřeli vloni,“ uvedla ředitelka Sportovních zařízení města Náchoda Kateřina Kramlová.

Jiráskovo koupaliště v Náchodě ceny zvyšovalo vloni a letos tak zůstanou stejné. Celodenní vstupné do areálu stojí 100 korun, děti od 100 centimetrů výšky, studenti a důchodci zaplatí 60 korun. Za permanentku na 50 dají dospělí 2 200 korun, za 30 vstupů 1 600 korun, zvýhodněné permanentky přijdou na 1 200 a 1 000 korun.

Jaroměř

Klidnému areálu koupaliště v ulici Karla Lánského v Jaroměři vévodí padesátimetrový plavecký bazén. Vedle je dětský bazén s vyhřívanou vodou, skluzavka či brouzdaliště. K dispozici je široké zázemí včetně půjčovny slunečníků či hřiště na plážový volejbal.

„Voda je výborná, naprosto čistá a prostředí je také bezvadné,“ pochválila prostředí pravidelná návštěvnice jaroměřského koupaliště Evženie Greneová.

Celodenní vstupné pro dospělé v Jaroměři vzrostlo z 80 na 100 korun, děti a důchodci platí místo 40 o desetikorunu více. O stokorunu šly nahoru permanentky na 50 a 25 vstupů, nyní přijdou na 1 000 a 700 korun.

Meziměstí

V areálu koupaliště AQA Land v Meziměstí je k dispozici plavecký bazén o délce 25 metrůse čtyřmi drahami a hloubkou do 180 centimetrů, rekreační bazéns vodními chrliči a masážními tryskami a hloubkou do 120 centimetrů, na který je napojen tobogán a skluzavka. K dispozici je víceúčelové sportoviště, dětský koutek a minigolf. V občestvení si můžete dát točené pivo a limonády, hranolky, kuřecí řízek, párek v rohlíku či zmrzlinu.

Celodenní vstupné pro dospělého přijde na 150 korun, děti od 3 do 15 let zaplatí 80 korun a důchodci a držitelé průkazů ZTP ještě o 20 korun méně. Permanentka přijde na 1 300 korun, tedy o 300 korun více než vloni, dětská permanentka podraží ze 600 na 800 korun. Letošní novinkou je přenosná permanentka za 2 500 korun.

„Myslím, že ji ocení zejména rodiny a také firmy, které je mohou nabídnout svým zaměstnancům,“ podotkl správce sportoviště Zdeněk Seifrt.

Police nad Metují

Po roční rekonstrukci se otevřel areál koupaliště v Polici nad Metují vzdálený zhruba 10 minut chůze od centra města směrem na Suchý důl. Nové je technologické vybavení strojovny pro úpravu vody ve všech bazénech, předělaný je velký plavecký bazén, který je vylepen bazénovou fólií. Pětadvacetimetrový plavecký bazén, bazén pro neplavce a brouzdaliště tak jsou plně k dispozici. Návštěvníci si mohou zahrát stolní tenis nebo kuželky.

Dospělí zaplatí za vstup do polického areálu 80 korun, děti od 6 do 15 let, studenti a důchodci 60 korun. Permanentka na celou sezonu přijde na 900, respektive na 600 korun. „Na příští sezonu by mohlo být přichystané i zázemí včetně občerstvení, letos se to kvůli rekonstrukci nestihlo,“ doplnil sportovní referent polického Centra kultury, vzdělávání a sportu Martin Balák.

Teplice nad Metují

Přírodní koupaliště v Teplicích nad Metují má vodu čištěnou přes pískové filtry bez využití bazénové chemie. Nejzajímavější atrakcí je skokanský můstek s 1,5 metrů vysokým stupněm a 3 metry vysokým prknem. V areálu jsou dětské kolotoče a houpačky, stolní tenis, ruské kuželky či líný tenis a také hřiště na nohejbal a volejbal. Návštěvníci si mohou zapůjčit míče, slunečníky a lehátka.

Občerstvit se mohou v bufetu se studenými i teplými nápoji, nanuky, sušenkami a dalšími cukrovinkami. Za celodenní vstupné zaplatí dospělí 60 korun a děti do 18 let 40 korun. Držitelé průkazu ZTP a děti do 100 centimetrů mají vstup zdarma. Sezonní permanentka pro dospělého (včetně dítěte do 10 let) přijde na 700 korun. Sportovní potřeby se půjčují 40 korun za hodinu.