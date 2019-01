Náchodsko - Snad je to dnešní moderní dobou, ve které si volně žujeme a vše jen zkoušíme. Každým rokem se počet nově uzavřených sňatků snižuje, ale počet rozvodů se stále zvyšuje.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Petr Przeczek

Podle odborníků je na vině dnešní uspěchaná doba, ve které se mnoho lidí soustředí na práci a nezbývá jim dostatek energie a tolerance pro manželský život. „Ve své poradně se setkávám v mnoha případech s lidmi, kteří mají vysoká pracovní postavení a v práci tráví skutečně mnoho času. Problém rozvodů se ale netýká pouze pracovně hodně zaneprázdněných lidí,“ zdůvodňuje velkou rozvodovost Miroslav Souček z privátní manželské poradny. I proto je v mnoha případech oblíbeným východiskem, žádný sňatek neuzavírat. Avšak ani po dlouhé době, co spolu dva lidé žijí nemají vyhráno. Jak nám řekl manželský poradce Lucian Kantor, mnoho lidí se rozvádí po dlouholetém společném soužití a následném uzavření sňatku. „Ze své praxe mám mnoho zkušeností s brzkými rozvody po extrémně krátké době. Setkávám se s mnoha lidmi, kteří spolu žijí třeba šest let a vedou bezproblémový vztah a časem se rozhodnou uzavřít sňatek. V některých případech již po jednom měsíci následuje rozvod. Nestává se to u všech párů, ale tyto případy jsou jedny z nejohroženějších. Dalšími často se rozvádějícími páry, jsou sňatky uzavírané pod určitým vnitřním tlakem například z důvodu obav odmítnutí a následné reakce partnera, strach ukončení probíhající přípravy na svatbu nebo doměnky změny života. V obou případech partneři očekávají, že se po svatbě jejich vztah změní, očekávají nějaké novinky, bohužel v mnoha případech přichází spíše zklamání a následný rozvod,“ říká manželský poradce Luciano Kantor. Ne všechna manželství ale skončí po pár měsících nebo letech. Nachází se mezi nimi také manželství na celý život, které vydrží několik desítek let. Není to ale jednoduché. V první fázi vztahu nás spolu drží zamilovanost, která ve většině případů vydrží kolem dva až tři roky. Poté je nutné tento krátkodobý vztah přetransformovat na dlouhodobý, ve kterém je velmi důležitá tolerance a pochopení. Je nutné, aby oba partneři na vztahu pracovali a sdělovali si svá přání a nedocházelo k častým frázím jako je: „Když mě má rád, musí vědět co chci a co v životě potřebuji“. Tento omyl velmi ohrožuje vztah. Dále je vztah nejvíce ohrožován v přechodech nejrůznějších životních krizí jako je narození dítěte, nástup dítěte do školy, odchod dětí z domova či náhlé úmrtí v rodině. (mas)