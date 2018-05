Vyklubala se první čápata

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 22 000 Kč

Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu ZÁSTUPCE/-KYNĚ VEDOUCÍ/-HO STAVEBNIN. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Zástupce/-kyně vedoucí/-ho stavebnin STAMONT - zajišťuje chod stavebnin ve spolupráci s vedoucím a další činnosti související s prodejem zboží a materiálu na prodejně., , Hrubá měsíční mzda od 22.000,- Kč + pohyblivá složka 0-25% do 26.000,- Kč + pohyblivá složka 0-25%., , Hlavní činnost: zajištění chodu prodejny včetně přímého styku se zákazníkem; vystavení a kontrola příslušných dokladů (prodejka, dodací list, faktura napřímo, převodka výdej, výdejka); objednává zboží a udržuje stav skladových zásob vedoucím střediska určeného sortimentu (druhu zboží); příjem a nacenění zboží, kontroluje spotřební dobu u zboží, zadává položky do firemního systému, vystavuje potřebné doklady - dodací listy k fakturaci; spolu s prodejcem odpovídá za úplnost a dostatečné množství sortimentu vystaveného na prodejně, zejména položek zboží označených "P" a jejich řádné označení aktuálními cenami; objednávání zboží na prodejnu/do skladu, doplňování zboží do regálů, katalogů do stojanů; prodej vybraného zboží zákazníkům podle jejich potřeb a požadavků; poskytnutí odborného poradenství zákazníkům; nabízení doplňkových služeb - odvoz zboží na stavbu; kontroluje nastavení zákaznických limitů, spolupracuje s vedoucím střediska na saldu pohledávek; vyřízení reklamací špatně dodaného nebo nekvalitního zboží; administrativní činnosti spojené s chodem prodejny; předává podklady pro zadání nových karet zboží; příprava rozvozů zboží k zákazníkovi, kontrola a včasnost objednávek zboží na zakázky (spolupracuje s ved. střediska); sklad a výdej reklamních předmětů a pracovních oděvů; spolupracuje při inventarizaci majetku a zásob; řídí a kontroluje skladníky při každodenních činnostech; spolupracuje s celým kolektivem společnosti., , Požadavky na kvalifikaci: SŠ vzdělání - nejlépe stavebního zaměření; praxe na pozici prodejce v obchodě 1-2 roky; dobrá znalost oboru, cit pro pořádek, organizovanost a přesnost; schopnost pracovat v týmu; velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti; znalost plánování a dobrá organizace práce., , Kontakt zasláním životopisu na e-mail: adamova@stamont.eu. Pracoviště: Stamont cz s.r.o. - pracoviště náchod, U Cihelny, č.p. 2052, 547 01 Náchod 1. Informace: Andrea Adamová, +420 775 775 749.