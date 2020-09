V září se můžete i se svými koly svézt cyklobusy po Červená lince, která jezdí z Hradce Králové, přes Jaroměř, Náchod, Teplice nad Metují a Trutnov, až na Pomezní boudy. Druhá Modrá linka vyjíždí třikrát denně k našim polským sousedům z Náchoda přes upravené lázeňské město Kudowa-Zdrój do Karłówa a zpět.

Ti, kdo využijí Červenou linku, mohou navštívit například pevnost Josefov, náchodský zámek, klášter a dřevěnou školu v Polici nad Metují či Měděný důl Bohumír v Jívce. „Po stopách Boženy Němcové se můžete vydat do okolí České Skalice a v Hronově si připomenete slavné rodáky Aloise Jiráska nebo Josefa Čapka. Za přírodními krásami si můžete vyšlápnout do Jestřebích hor i do skalních měst v okolí Adršpachu a Teplic nad Metují. Při zpáteční cestě je třeba počítat s tím, že se cyklobus vrací pouze do Náchoda,“ říká Markéta Tomanová z Kladského pomezí.

Modrá linka vyjíždí třikrát denně k našim polským sousedům z Náchoda přes lázeňské město Kudowa-Zdrój do Karłówa a zpět. „Na polské straně hranice najdete pozoruhodná skalní města Hejšovina a Bludné skály ve Stolových horách. V Kudowě-Zdrój doporučujeme navštívit Stezku mizejících řemesel, Kostnici nebo Muzeum hraček,“ připomíná atraktivní místa hodná návštěvy Markéta Tomanová.