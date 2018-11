Výluky v železniční dopravě stále pokračují

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 17 360 Kč

Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace ODBORNÝ/-Á PRACOVNÍK/-ICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ÚSEKU VODNÍHO PRÁVA A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17360 kč, mzda max. 26110 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků: , - fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt , - dosažení věku 18 let, - znalost jednacího jazyka , - bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, , Požadavky:, - vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (technické nebo chemické zaměření), - praxe v oboru nebo zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, - znalost zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, 254/2001 Sb., v platném znění, 274/2001 Sb., v platném znění, výhodou, - řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič/-ka, - dobrá znalost práce na PC, - komunikativnost a vstřícný přístup k občanům, , Zaměstnavatel nabízí: , - předpokládaný nástup do zaměstnání dle dohody, - platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (9. platová třída), - pracovní poměr na dobu určitou (zástup za RD), , Písemná přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis., , K přihlášce připojte tyto doklady: strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely budoucí nabídky zaměstnání., Vzor souhlasu a informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách města Náchoda http://www.mestonachod.cz/urad/pracovni-mista/., , Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 07.12.2018 na adresu: Městský úřad Náchod, k rukám tajemnice Mgr. Hany Mílové, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod. Obálku označte "Výběrové řízení - odborný pracovník - vodní právo - neotevírat"., , Bližší informace podá Ing. Ondřej Poul, vedoucí odboru životního prostředí, MěÚ Náchod, tel.: 491 405 463.. Pracoviště: Město náchod, Masarykovo náměstí, č.p. 40, 547 01 Náchod 1. Informace: , .