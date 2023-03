Jeho stavby stojí ve Spojených státech, Anglii, Francii, Itálii, Dánsku či ve Walesu. Jedinou realizací architekta Jana Kaplického ve střední Evropě je Dvořákova vila v Praze. Další by mohla být ve východočeském Náchodě, kde se narodila architektova matka, akademická malířka Jiřina Kaplická. Radnice již uzavřela memorandum s nadačním fondem Kaplicky Centre a předběžně je dohodnutá na získání licence na originální stavbu nazvanou podle svého tvaru vila Platýz.

„Již na první pohled je zjevná odlišnost od zaběhlých konvencí v podobě, pro Jana Kaplického typických, organických tvarů budovy. Výrazným prvkem je rovněž nástup do budovy, který téměř symbioticky integruje stavbu do okolního prostředí,“ popsal vilu i její umístění mezi dalšími lázeňskými stavbami ředitel nadačního fondu Kaplicky Centre Josef Lucák.

Náchod chce postavit Platýze od Kaplického. Stal by se z něj lázeňský pavilon

Starosta Náchoda Jan Birke počítá s tím, že debata o stavbě vyvolá ve městě názorové střety mezi místními obyvateli. On si myslí, že to je pro Náchod obrovská příležitost. „Kdyby kdysi někdo nepřišel s nápadem postavit Eifelovu věž, i když byl kontroverzní, nikdy bychom neměli symbol Paříže. Chápu, že to má své příznivce i odpůrce. Je potřeba o tom debatovat,“ uvedl starosta, podle kterého by umístění vily Platýz v Náchodě přitáhlo zájemce o architekturu z celého světa.

Proto na květen chystá odbornou konferenci architektů. Diskuze odborníků se zdaleka nepovede pouze o samotné vile. Ta by měla být pouhou součástí nového lázeňského areálu. Na obnově lázeňství v Bělovsi se pracuje řadu let.

„Náchod je majitelem rozvojových ploch, které se dají propojit s tímto záměrem. Na to, zda je právě tento návrh realizovatelný odpoví sympozium. Účelem bude kvalifikovaná debata odborných kapacit o finální podobě lázeňských staveb. Navíc tak lze propojit odkaz paní Jiřiny Kaplické s Náchodem,“ připomněl Lucák, podle kterého mohou návazná jednání a dohoda o převodu licence následovat až na základě vyhodnocení výsledků veřejné odborné debaty.

„Zaměříme se na požadavky, které musí budova splnit, aby byla kompatibilní jak s prostředím, do kterého bude umísťována, tak s představou o jejím využití, jež má město Náchod,“ dodal s tím, že výstup odborníků na územní plánování a architektů budou respektovat.

Podoba vily Platýz vzdáleně připomíná neuskutečněné stavby knihovny ve tvaru chobotnice na pražské Letné či koncertní a kongresový sál Rejnok v Českých Budějovicích. Obě vyvolaly ostré reakce a podobné to zřejmě bude i v Náchodě. Obyvatelé města jsou na své lázně a běloveskou kyselku Ida pyšní, jejich obnovu podporují a mnohdy se v diskuzích vyhraňují proti umístění vily v kontextu s okolím.

„Vytrhnout jakoukoliv stavbu z kontextu, do kterého byla zamýšlena, a představovat si, že snadno přetransformuji její původní provoz na zcela novou funkci bez toho, aby neutrpěly její kvality, je principiálně špatně,“ řekl Deníku již před časem náchodský architekt Viktor Vlach.

Kritičkou projektu je i náchodská rodačka Zdena Domáňová Arisová, která neváhala napsat svůj ostrý názor starostovi Birkemu.

„Na Idě jsem vyrostla a jsem moc ráda, že se lázně obnoví. Ale krásný Běloves by měl mít takovou obludu? V Náchodě by měly vyrůst krásné lázně s promenádou a léčivým pramenem kyselky Ida a ne tento „bláb“. Doufám, že si to Náchoďáci nenechají líbit,“ narazila na přezdívku pražské knihovny, které se začalo říkat chobotnice či blob.

„Třeba nám architekti řeknou, že to není vhodný prostor. Pokud se zjistí, že to tam lidé nebo zastupitelé nechtějí, projekt se neuskuteční. Nebudeme to prosazovat za každou cenu,“ reagoval Birke s tím, že mezi důležitější priority města patří silniční obchvat, využití areálu bývalé továrny Tepna nebo obnova lázeňství.

Kdo je Jan Kaplický?

Jan Kaplický se narodil v roce 1937 a zemřel v roce 2009. Je považován za vizionáře moderní architektury. Od roku 1968 žil ve Velké Británii, kde založil proslulé architektonické studio Future Systems. Za stavbu Lord's Media Centra na londýnském kriketovém stadionu získal Stirlingovu cenu, což je nejprestižnější britská cena za architekturu.

Dosud jedinou realizací Jana Kaplického u nás i ve střední Evropě je Dvořákova vila na pražské Dobešce pocházející z raného období jeho tvorby. „Jedná se o funkcionalistickou novostavbu malého a stavebně nenáročného rodinného domu s ateliérem, zasazenou na místě se širokým výhledem na kopci nad Braníkem. V ostatních zákoutích Evropy však naleznete i pro Jana Kaplického typické organické realizace,“ popsal Lucák.

Starosta Birke již dříve vyčíslil náklady na vilu Platýz na přibližně 100 milionů korun, které by město chtělo získat formou bankovního úvěru. V budově by měl být lázeňský provoz, například rehabilitace. „Pokud úvěr dostaneme, tak velká část by se platila z peněz nájemce. Toho chceme vybrat pečlivě. Smlouvu chceme dlouhodobou, například na dvacet až pětadvacet let,“ uvedl.