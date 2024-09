Martin Červíček a Jan Borůvka postupují do druhého kola senátních voleb na Náchodsku.

Mnoho nechybělo a o budoucím senátorovi za senátní okrsek č. 47 (Náchod) se rozhodlo už v sobotu 21. září. Krajský hejtman a obhájce senátního křesla za Náchodsko Martin Červíček (ODS) s velkým náskokem převálcoval své dva vyzyvatele a do zisku nadpoloviční většiny mu nechybělo až tak příliš - konkrétně 1,28 % ze všech odevzdaných hlasů.

Se ziskem 15891 hlasů (48,73 %) první kolo přesvědčivě voleb do Senátu vyhrál před jaroměřským starostou Janem Borůvkou (ANO), který měl důvěru 10 045 voličů (30,80 %). Oba se tak o post senátora na dalších šest let utkají za týden ve druhém kole. Pro třetího kandidáta Tomáše Magnuska (Tomáš Magnusek do Senátu) volby dnes skončily navzdory dlouhodobé intenzivní kampani, při níž navštívil desítky obcí v senátním obvodu. Nejmladší ze všech 169 kandidátů z celé republiky získal 6 669 hlasů (20,45 %).

O první kolo senátních voleb na Náchodsku byl rekordně nízký zájem voličů - nejnižší od prvních voleb v roce 1996. K volebním urnám dorazilo z 98496 evidovaných voličů pouhých 34031, což značí volební účast 34,55 %. Připomeňme, že při posledních volbách v roce 2018 byla v prvním kole účast 46,58 %.

Největší zájem o senátní volby měli procentuálně voliči v Jestřebí, kde k volební urně dorazil 62,94% voličů. Naopak na opačném konci seznamu 96 obcí se krčí Broumov s volební účastí 25,26 %.