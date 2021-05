Začátek druhého květnového týdne přinesl na některých místech republiky tropické teploty. Také na hronovském náměstí sluníčko smažilo a tak není divu, že děti využily vodní prvek umístěný na dohled od Jiráskova divadla k lákavému osvěžení.

Po dnešním teplém dni ale přijde ochlazení. To, co dokáží Ledoví muži, bude aktuální už od středy – na Pankráce se začne ochlazovat, oblačnosti a srážek přibude a místy musíme počítat s trvalým deštěm a se silnými bouřkami. Do pátku by měly být místy srážky vydatné. Ale truhlíky a květináče už klidně můžete nechat venku – přízemní mrazíky prý podle meteorologů nehrozí.