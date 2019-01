Východní Čechy – Univerzita Hradec Králové, pobočka Metropolitní univerzity a Vyšší odborná škola zdravotnická stále nabízejí volná místa ke studiu vybraných oborů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Pokud vás letos nevzali ke studiu na vysoké škole, nezoufejte. Většina hradeckých škol dává uchazečům druhou šanci.



Hradecká pedagogická fakulta nabízí zájemcům volná místa na bakalářských oborech, jako třeba Finanční a pojistná matematika, Fyzikálně technická měření a výpočetní technika a dalších. Termín pro podání přihlášek ke studiu fakulta stanovila na 10. srpna.



Do 16. srpna mají možnost podávat přihlášky uchazeči filozofické fakulty. Ta studentům nabízí druhou možnost, například v bakalářských oborech Počítačová podpora v archivnictví a Prezentace a ochrana kulturního dědictví. U navazujících magisterských oborů to jsou Historie a Politologie.



Fakulta informatiky a managementu již obsadila veškeré kapacity ke studiu v bakalářských a magisterských oborech. „Vzhledem k obrovskému počtu neuspokojených zájemců o obory Management cestovního ruchu a Finanční management je další možností placené studium, které je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání,“ uvedl již dříve kancléř hradecké univerzity Ondřej Tikovský. Přihlášky k tomuto druhu studia je možné podat do 12. září.



Možnost studovat ještě v letošním roce nabízí také Metropolitní univerzita Praha, která má v Hradci pobočku. Univerzita otevírá dva bakalářské obory Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa. „Termíny přijímacího řízení jsou 9. a 23. září. Pro uchazeče o kombinovanou formu studia se přijímací řízení nekoná. Přihlášky budeme přijímat čtrnáct dní před termínem přijímacích zkoušek, nejpozději však 23. září,“ uvedla Ivona Civáňová z Metropolitní univerzity. Pro zájemce o studium na této škole jsou ve dnech 9. a 14. září připraveny Dny otevřených dveří.



I přesto, že Vyšší odborná škola zdravotnická v prvním kole přijímacího řízení naplnila svoji kapacitu, nevylučuje, že přijme i další zájemce. „Ze zkušenosti víme, že ne všichni přijatí ke studiu opravdu nastoupí, počítáme proto s tím, že šanci dostanou i uchazeči z druhého kola,“ uvedla Jana Katonová z Vyšší odborné školy. Zájemci o obory Diplomovaná sestra a Diplomovaný farmaceutický asistent mohou přihlášky posílat do 13. srpna.

Karolína Karpašová, ČTK