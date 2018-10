Vysokov má jasno, Červíček patří do Senátu

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič vysokozdvižných vozíků 24 600 Kč

Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci OPERÁTOR/-KA SKLADU (4směnný provoz). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Čtyřsměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24600 kč, mzda max. 27300 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Kimberly-Clark, výrobce značek jako HUGGIES, KOTEX, KLEENEX a mnoha dalších, hledá do 12hod. směnového provozu závodu v Jaroměři nedaleko Hradce Králové pracovníka/pracovnici na pozici: operátor skladu., Pracovní poměr na dobu neurčitou. Nástup dle dohody., , Pracovní náplň: práce v 4směnném provozu (12hod. směny) ve skladu materiálů a manipulace s výrobními odpady závodu; zajištění zásobování výrobních linek materiálem dle požadavků; zajištění nakládky a vykládky kamionů; práce s nejmodernějšími systémy skladového hospodářství., , Požadavky: platný průkaz obsluhy motorových vozíků a zkušenost s prací ve skladu výhodou, nikoliv však podmínkou; platný řidičský průkaz sk. B; flexibilita, přesnost, spolehlivost, odpovědnost a pečlivost; předpoklady pro týmovou práci. , , Zaměstnavatel nabízí: výhodné celkové odměňování a další finanční benefity - až 12.000,- Kč ročně do penzijního fondu, 8.400,- Kč ročně do životního pojištění, 2.000,- Kč ročně na volnočasové aktivity a další příležitostní odměny za výkon; možnost nákupu zaměstnaneckých akcií s příspěvkem společnosti, možnost nákupu vybraných výrobků za zvýhodněné ceny, příspěvek na stravování, kurzy angličtiny zdarma; zajímavou práci a zkušenost dynamického prostředí globální společnosti s možností dalšího rozvoje., , Máte-li zájem pracovat v úspěšné a stabilní mezinárodní společnosti a máte požadované znalosti, zašlete svůj životopis na e-mail: jaromer.nabor@kcc.com. Pracoviště: Kimberly-clark, s.r.o. - provozovna, Dolecká, č.p. 111, 551 01 Jaroměř 1. Informace: , .