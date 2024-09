Pro předplatitele

Michal Dvořák dnes 12:41

Jak má vypadat modernizace železniční tratě na Jaroměř? Nový železniční uzel Hradec Králové? Nebo elektrizovaná trať z Týniště nad Orlicí přes Častolovice do Solnice? To vše a mnoho dalších projektů představuje výstava, která je až do konce září k vidění na hlavním nádraží v Hradci Králové.