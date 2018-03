Výstavba radnice budí emoce, sbírají se podpisy za vyhlášení referenda

Hronov - O výstavbě nového sídla MěÚ za 50 milionů korun a prodeji dvou objektů na hronovském náměstí, kde úředníci města sídlí nyní, budou možná rozhodovat obyvatelé Hronova a okolí v místním referendu.

Na únorovém zasedání zastupitelé rozhodli záměru prodeje dvou historických budov v samotném srdci Hronova (na snímku) výstavbě nové radnice.Foto: Archiv

Sedmičlenný přípravný výbor začal před několika dny sbírat podpisy pro jeho vyhlášení. Aby mohlo referendum proběhnout potřebují sehnat podpisy alespoň 20 % oprávněných osob, což je minimálně 1000 občanů starších 18 let s trvalým pobytem v Hronově, Zbečníku, Dřevíči, Žabokrkách, Rokytníku a Malé Čermné. „Bohužel nemáme příliš času, podpisy musíme sehnat co nejdříve – nejlépe do deseti dnů. Ale přesto se o to pokusíme, není nám to lhostejné!“ říká Martin Čejchan z přípravného výboru.

Na začátku tohoto týdne vyzval Karel Jára své kolegy ze zastupitelstva k zastavení příprav výstavby nové radnice a realizace prodeje obou budov do doby konání místního referenda. „Vnímáme mezi spoluobčany velkou nespokojenost s tím, jak nakládáme s majetkem obce. Nevěříme tomu, že budovy ve vlastnictví města jsou jako starý automobil, kterého je třeba se zbavit a nahradit ho novým. Tyto budovy nám byly svěřeny do správy, měli jsme se o ně starat, opravovat je, hledat cesty, jak jejich provoz přizpůsobit požadavkům doby. Pokud jsme to nedokázali, je to naše selhání, ale není to důvod prodat je a postavit budovu novou. Pravděpodobně se k ní budeme chovat a přistupovat stejným způsobem,“ píše v otevřeném dopise zmocněnec přípravného dopisu Karel Jára, který vyzývá kolegy zastupitele, aby nedělali nevratné kroky ani ve věci prodeje budov, ve kterých v současnosti sídlí městský úřad ani ve věci výstavby úřadu nového. „Nechceme stát v cestě rozvoji města, žádáme jen, aby se podobná rozhodnuti nedělala ukvapeně. Blížící se volby jsou jedinečnou příležitostí využít termínu jejich konání a dát občanům možnost rozhodnout o těchto zásadních věcech v referendu.“