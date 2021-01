„Rouškomat pomáhal před rokem, teď pomůže výtěžek z něj našim seniorům,“ uvedl starosta Jan Birke, a prozradil záměr nákupu vybavení do Městského střediska sociálních služeb Marie (MěSSS Marie), který v pondělí schválili radní.

Prodej roušek za symbolickou pětikorunu přinesl finanční prostředky v celkovém objemu 355 500 korun. Za ně nyní nakoupí radnice moderní polohovací postele do Městského střediska sociálních služeb Marie.

Dodání polohovacích lůžek zajistí českoskalická firma Proma Reha. „Od té město nakoupí celkem 13 postelí včetně nezbytného příslušenství, jako jsou matrace, hrazdy či polohovací stolky,“ upřesňuje mluvčí náchodské radnice Nina Adlof, a dodává, že další dvě lůžka přidá firma jako sponzorský dar.

„V této nelehké době neustálých změn je potřeba pomáhat potřebným. I proto jsme se rozhodli, že ke 13 lůžkům, které si u nás město objednalo, přidáme ještě dvě jako dar a zároveň jako naše poděkování Městskému středisku sociálních služeb Marie. V dnešní době je péče o seniory nesmírně důležitá,“ sdělil Radek Jakubský, majitel společnosti Proma Reha, která dodávala například i stovky lůžek do Správy státních hmotných rezerv.

I když jedou výrobní linky firmy na plné obrátky, rozhodla se společnost navýšit výrobní kapacitu, aby tuto zakázku pro město dodala co nejrychleji.

Do MěSSS Marie tak přibude dalších 15 nových polohovacích postelí, které zlepší kvalitu života našich seniorů na další desítky let dopředu. Je to významný posun dopředu, protože městský domov pro seniory, obnovuje vybavení postupně, v řádu jednotek lůžek ročně. Letos jich budou mít díky rouškomatu hned o 15 nových více.