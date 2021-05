Informace o tom, že železniční muzeum přijde o jeden ze svých nejcennějších exponátů, připomíná pohřební parte. A není se čemu divit. „Rozesmutnilo nás to opravdu hodně,“ říká Pavel Černý o násilném loučení s lokomotivou, kterou se před více než čtvrt stoletím podařilo zachránit s cihelny v Pulicích. „Byla hodně v žalostném stavu a z naší iniciativy se jí podařilo zachránit,“ připomíná renovaci v roku 1994 v České Třebové. Sám byl jedním z těch, který se dlouhé roky podílel na opravách, údržbě a provozu lokomotivy. „Ten vztah k ní je víc než citový. Máme ji rádi a byla pro nás významným exponátem, protože byla součástí živého železničního muzea,“ netěší se na dnešní den, až lokomotivu odveze na návěsu kamion.

Bohužel před lety se nijak neřešily majetkové vztahy a lokomotiva zůstala v majetku cihelny v Pulicích. Pak ji získala jiná firma, která však měla finanční problémy a jako náhradu za nesplacené pohledávka získala lokomotivu společnost Čepro. „Tehdy se nám podařilo s Čeprem uzavřít sponzorsko-nájemní smlouvu, že lokomotiva zůstane u nás v muzeu jako významný technický exponát. Společnost ale chtěla lokomotivu za hodnotu pohledávky prodat. Hledali jsme cesty jak ji koupit, ale to se nám nepodařilo,“ popisuje příběh historické lokomotivy Pavel Černý.

Lokomotiva byla vyrobena v roce 1916 na Smíchově firmou Ringhoffer, která zde v té době vyráběla železniční vozy a tramvaje. Celá lokomotiva váží 16 tun a kolem sedmi tun hmotnosti tvoří právě akumulátory, které jsou umístěny v přední a zadní části mašiny. Jejím úkolem bylo posunování vlastních výrobků po své závodní vlečce. Tyto akumulátorové lokomotivy byly vyrobeny dvě. Jednička se nedochovala.

Vloni na podzim ale udeřil blesk z čistého nebe, když bez udání důvodu byly zápůjční smlouva od právoplatného majitele vypovězena. „Pak jsme se dozvěděli, že Čepro zadarmo darovalo lokomotivu Národnímu technickému muzeu,“ považuje Pavel Černý toto rozhodnutí za podpásový úder.

Podle vlastníka bylo cílem změny nalézt vhodného majitele, který zajistí budoucnost stroje a má potenciál, aby se lokomotiva dostala k co nejširší veřejnosti. „Je ve vysokém zájmu Čepra, aby měl lokomotivu ve vlastnictví subjekt, který zajistí její údržbu a zachování v dobrém stavu i pro další generace,“ obhajuje rozhodnutí Čepra jeho generální ředitel Jan Duspěva.

Násilné stěhování se nelíbí ani fanouškům železnice. "Popravdě mně přijde dost nefér odebrat takovým způsobem něco, co výtopna udržovala na vlastní náklady v provozu," kritizuje postup jeden z nich. Další si všímá, že to není poprvé, co nějaký exponát spadl NTM bezpracně do klína.

Lokomotiva bude dnes naložena na návěs kamionu a poputuje do Železničního depozitáře NTM v Chomutově. O tom, jaké se jí tam dostane pozornosti, mají v Jaroměři obavy. „Lokomotiva vyžaduje stálou péči. Akumulátorové baterie potřebují pracovat – vybíjet se a nabíjet, aby se udržovaly v kondici,“ obává se Černý, že na lokomotivu bude sedat prach a budou jí chybět předváděcí jízdy. „Národní technické muzeum se v darovací smlouvě pouze zavázalo, к příležitostnému vystavování lokomotivy v prostorách určených pro veřejnost,“ upřesnil Černý.

Čepro sice ocenilo přístupu Společnosti železniční výtopna Jaroměř a poděkovalo za dosavadní péči o lokomotivu, ale takovéto virtuální poplácání po rameni pachuť jaroměřských železničářských nadšenců nesmaže. „Odvážejí nám lokomotivu, kde dřevěnou skříň, baterie, reflektory, smaltované tabulky a další doplňky jsme zajistili z našich prostředků,“ dovyprávěl smutné loučení s lokomotivou Pavel Černý.

Do věci se vložil i krajský hejtman Martin Červíček, který minulý týden jednal s ředitelem Národního technického muzea a společnosti Čepro ohledně vlastnictví lokomotivy. „Musel jsem uznat argumenty týkající se vlastnického práva Národního technického muzea k této lokomotivě. Nicméně z diskuze jsem pochopil, že pokud bude vůle i na straně spolku v Jaroměři, tak existuje minimálně do roku 2028 další možnost jejího zapůjčení do zdejší výtopny,“ věří hejtman, že Jaroměř o elektrický unikát nemusí přijít definitivně.