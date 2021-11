Lidé přiváželi pytle a krabice s vyřazenými věcmi, které však ještě mohou posloužit lidem v těžké životní situaci. Za dvě hodiny sbírky se podařilo naplnit celý nákladní prostor přistaveného automobilu. Do Broumova na roztřídění tak putovalo 5,5 tun materiálu.

Komody, skříně a šatny provětrali i zaměstnanci Skupiny ČEZ v Hradci Králové, kteří se zapojili do charitativní sbírky. Do sbírky darovali téměř 119 kilogramů oblečení a dalších potřebných věcí, které rovněž míří do Diakonie Broumov