Výzva pro řezbáře z Jasenné, kmen promění ve velblouda v životní velikosti

Sovy, sumce, medvěda či figurky do betlému - to jsou podoby, které dává dřevu dřevořezbář Miroslav Kříž již dvacet let. Nyní ale jeho motorové pily, dláta a hlavně šikovné ruce přijaly mimořádnou výzvu v podobě výroby velblouda v životní velikosti.

V dílně dřevořezbáře Miroslava Kříže se rodí spousta krásných věcí. Rozměrnější sochy vznikají na dvoře. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Zakázka přišla až z dalekých Spojených arabských emirátů. Budoucí tělo velblouda v pořádném kusu dubu vidí snad jen sám autor. Žádné náčrtky tvaru na kmeni - hned naostro. „No jasně, vidím ho v tom. Jde jen o to odebrat materiál, který tam je navíc. Samotnou dřevořezbu si nemaluji, mě ty čáry matou," říká. Finální výrobek, který bude ze čtyř částí (tělo, hlava s krkem, přední a zadní nohy) bude vážit podle odhadu řezbáře něco mezí 250 a 300 kilogramy. Až bude dílo hotové, tak skončí v kontejneru a lodí poplave do Perského zálivu. Kdo si velbloudy zadal zatím nechtěl Miroslav Kříž prozradit. „Klient nechce aby se o něm mluvilo a já to respektuji. Až to všechno dobře dopadne, tak se rád pochlubím," usmívá se.