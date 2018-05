Vyzvánění zvonů zahájí Noc kostelů

Náchodsko - Páteční večer bude ve znamení Nocí kostelů. Svatostánky se otevřou veřejnosti a nechají nahlédnout i do jindy nepřístupných míst. Přinášíme vám program všech kostelů v regionu, které se k akci připojí.

Náchod

Kostel sv. Vavřince:

17.50 – Vyzvánění zvonů

18.00 – Mše svatá

19.00 – Vystoupení žáků ZUŠ z Náchoda a Č. Kostelce

19.30 – Komentovaná prohlídka kostela – program pro děti

20.30 – Komentovaná prohlídka

18.45 – 21.00 Prohlídka věže a zvonice

21.30 Uzavření kostela



Nové Město nad Metují

Kostel Nejsvětější Trojice:

16.00 Mše svatá

16.45 Koncert dětského pěveckého sboru Paleček

17.30 „Víno v Bibli” – „Pít či nepít a co na to Bible?” (I. skupina)

19.30 „Víno v Bibli” (II. skupina)

19.45 Koncert pěveckého sdružení mládeže JakobySbor

20.30 Varhanní koncert Jiřího Tymela



Česká Skalice

Kostel Nanebevzetí Panny Marie:

17.30 Modlitba sv. Růžence

18.00 Májová pobožnost a Mše svatá

18.45 Volná prohlídka kostela



Zlíč – Kaple Narození Panny Marie:

16.00 Prohlídka kaple

Návštěvníci si mohou prohlédnout kapli a dále v okolí kaple nově vznikající křížovou cestu.



Studnice – Kostel sv. Jana Nepomuckého:

19.00 Musica per gaudium, soubor staré hudby SVČ Bájo – hudební putování Evropou a časem s prastarým španělským hudebním motivem zvaným la folía



Červený Kostelec Kostel sv. Jakuba Staršího:

17.00 – Mše svatá.

18.00 – Kostelecké zvony a fanfáry – Noc kostelů začíná18.20 – Komorní smyčcový orchestr ZUŠ – Hudba starých mistrů19.00 – pěvecký sbor Colours z Gymnázia Trutnov 19.45 – Cyklopouť Pavla a Zdeny Kafkových do Lurd20.45 – hudební pásmo21.45 – Zpěvy z Taizé22.30 – modlitba za město



Šonov u Nového Města - Kostel:

19.00 Dechové trio – koncert



Broumov - Kostel sv. Petra a Pavla:

20.00 – Smíšený sbor Stěnavan

Kostel sv. Václava:

19.00 – Archi Caelesti a host

Kostel Svatého Ducha:

18.00 – Trio Braunensis



Husův sbor:

17.00 – Vystoupení ZUŠ

19.00 – Biblické hry, prohlídka kostela, rozhovory o duchovním životě

20.00 – Duchovní hudba a rozjímání



Teplice nad Metují

Kostel sv. Vavřince:

Celovečerní program, prohlídky kostela

Jaroměř:Kostel sv. Mikuláše19.15 – komentované prohlídky kostela, krypty s mumiemi, literátského kůru a varhan 21.30 – koncert pěveckého komorního sdružení Cantus Jaroměř a smíšeného pěveckého sboru Oculos Meos Šumperk



Josefov – Kostel Nanebevstoupení Páně:

19.00 Mše svatá s výzvou k přinášení proseb do košíku přímluvných modliteb

19.45 Komentovaná prohlídka kostela

20.30 Musica per gaudium, soubor staré hudby SVČ Bájo – hudební putování Evropou a časem s prastarým španělským hudebním motivem zvaným la folia



Semonice – Kostel Českobratrské církve evangelické:

18.00 – 20.30 Otevřená věž. Kavárna na kruchtě. Komentované prohlídky kostela a věže. Výstava o reformaci.

21.00 Koncert Dity Holé a Jana Resla

21.45 Přípitek stoleté dámě

21.50 Závěr koncertu Dity Holé a Jana Resla

22.00 Prostřený stůl s občerstvením na faře



Jasenná – Kostel sv. Jiří:

17.00 Vyzvánění zvony

17.05 Mše svatá s májovou pobožností

18.00 Pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ

19.00 Modlitba za obec na závěr večera