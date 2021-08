Své kvality nakonec prokázal místní pilot David Mach (reprezentant ČR a dvojnásobný mistr republiky v bezmotorovém létání). Druhé místo obsadil další místní člen AK Hronov Oldřich Slavíček a v těsném závěsu doletěl Milan Svoboda z AK Havlíčkův Brod.

Loňská vítězka Klára Teichmannová (reprezentantka ČR) si v obtížných povětrnostních podmínkách vybojovala krásné páté místo.

V třídě kombi obsadili první tři místa L.Šrámová/ V.Šrám z AK Plasy+AK Broumov, Jan Červený z AK Jaroměř a Martin Kočí z AK Ústí nad Orlicí.

Přestože v minulém týdnu panovalo krásné slunečné počasí, pro piloty větroňů to podmínky k létání moc příznivé nebyly. Všichni si ale závody užili a domů odjížděli spokojeni a těší se na další ročník.

„Letošní závody byla dřina, ale organizačně byly připraveny suprově. Jsem spokojený, i když podmínky nebyly pro létání ideální, ale na druhou stranu to byl letos jeden z nejlepších týdnů. Když to porovnám s jinými závody, které byly čtrnáctidenní a odlétaly se tři disciplíny a my odlétali šest disciplín za týden, tak to je dobré. Jinak o první tři místa jsme sváděly boje a záleželo hodně na zkušenostech a štěstí,“ svěřil se po vyhlášení výsledků vítěz klubové třídy David Mach.

Týden nebeského putování je u konce a spokojenost nejen pilotů, ale i organizátorů svědčí o tom, že se jednalo o kvalitní závod. „Závody proběhly bez větších problémů. Letošní bláznivé počasí provázelo i Orlíkovské přeháňky, ale celému týmu se podařilo plánovat tratě tak, aby je za daných podmínek bylo možné zdolat a vrátit se zpět na letiště. Tratě letos nebyly dlouhé, ale piloti byli spokojení a po doletu opravdu unavení. Každý den byl někdo, kdo termiku nezdolal a sedl na jiném letišti, nebo po okolí na poli. Za mě se jednalo o hodnotný závod, ze kterého jsme dostali maximum,“ zhodnotil závody jejich ředitel Petr Jirásek.