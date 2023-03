Záchranná stanice v Jaroměři vloni pomohla téměř tisícovce volně žijících zvířat

„Naštěstí vnímáme, že začíná být celospolečenská poptávka a lidé si více uvědomují, že je potřeba s přírodou něco dělat. Jsme nadšení, že konečně začíná být zájem i ze strany obcí, zemědělců a vlastníků pozemků,“ říká s nadějí ornitolog, vedoucí záchranné stanice a předseda Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř David Číp. Dodává, že úspěšná je i spolupráce s firmami, díky které organizace získala stovky pomocníků.

První letošní akcí byla víkendová brigáda se zhruba dvacítkou dobrovolníků v josefovském ptačím parku, který zůstává ideálním útočištěm řady vzácných druhů a rozmanitým biotopem. Zároveň se již pracuje i na dalších místech.

Záchrannou stanici pro poraněná zvířata, ptačí park Josefovské louky s divokými koňmi a stovky dalších lokalit obhospodařuje Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř. Sezonu zahájili brigádou na Josefovských loukách.Zdroj: Stanislav Ďoubal

Co bylo účelem a cílem víkendové brigády v ptačím parku na Josefovských loukách?

Hlavní bylo rozšiřování dalších elektrických ohradníků pro pastvu divokých koní. Tím, jak se park postupně zvětšuje, rozšiřuje se i plocha mokřadů a prostředí pro ptáky, které je udržováno pastvou. V sobotu jsme proto zejména instalovali dubové kůly a stavěli ohradníky, aby zvířata měla větší prostor. Zároveň jsme například prořezávali stromy.

Dá se říci, že tím pro vás začala jarní sezona?

Jednoznačně. Je to tradiční akce a jakési otevření ptačích luk pro zvířata i pro lidi.

Bude ta letošní v něčem jiná než předchozí?

Tím, že nám tady přibývají mokřady, by měla být ještě lepší. Park se zvětšuje a prostředí pro ptáky se tak zlepšuje. Je to i tím, že se zvětšují plochy, kde se pasou velcí kopytníci. Ukazuje se, že pokud jich je správný počet, jsou klíčovým faktorem pro prostředí ptačího parku. Na sezonu se moc těšíme, protože Josefovské louky jsou jedním z mála míst, kde se ptákům daří a přibývají. V otevřené zemědělské krajině jejich počty spíše klesají.

Jaké letos máte plány nejen v Josefově, ale i v dalších zhruba 350 lokalitách, o které se staráte?

Naším úkolem je udržet rozsah našich aktivit. To je každoroční výzva.

Daří se to?

Třeba vloni se nám to nepodařilo. Situace s financováním byla vlivem rozpočtového provizoria, následků pandemie, škrtání rozpočtu, války na Ukrajině, úbytkem dobrovolníků i sponzorů tak mizerná, že jsme museli některé lokality opustit. Jednalo se o místa, která byla z ekonomického hlediska nejnáročnější. Paradoxně to nejsou ty nejvzdálenější. Třeba v Rakousku je to obráceně. Z toho, co tam děláme pro státní ochranu přírody, dotujeme aktivity u nás doma. Vyplatí se nám tak více jezdit do Alp a pracovat tam, než u nás za humny.

Jak se to míst, o která se přestanete starat, dotýká?

Přestali jsme s jejich údržbou, což znamená, že začnou zarůstat, zanikat nebo budou sloužit jiným účelům. Letos je celková situace o něco lepší a trochu jsme se zmátořili, takže bychom se k nim chtěli zase vrátit a v ideálním případě přibrat do péče další lokality. To je teď je pro nás velká výzva.

Čím se v tomto období končící zimy a blížícího se jara zabýváte?

Ve vojenském prostoru Milovice udržujeme pomocí sekaček plochy, které tam nespásají pratuři či divocí koně. I v tomto období má smysl odstraňovat starou trávu. Sice je to lepší v sezoně, ale snažíme se o takzvané mozaiky, což znamená, že nesekáme naráz celý prostor, ale část plochy vysečeme v zimě, další na jaře, v létě a na podzim. Díky tomu mají zvířata daleko lepší podmínky k životu, než když se seče naráz. V unikátní lokalitě bývalých sopek Raná v Českém středohoří se snažíme zachránit motýla okáče skalního. Kolegové tam vyřezávali nálety, z nichž děláme dřevěné uhlí. Na dalších místech rozšiřujeme ohradníky. Zároveň připravujeme nové projekty, jednáme s úřady a podobně.

Jaké nové projekty chystáte?

Mám radost, že se nám daří i v Rakousku a ve Švýcarsku. Právě do Rakouska bychom měli přivézt první divoké koně. V Alpách by měla vzniknout první pastevní rezervace. Bude pod vrcholem nejvyšší hory nikoli Rakouska, ale Německa Zugspitze (2962 metrů nad mořem), nicméně na rakouské straně hranice. Na jejím úpatí je nádherné rašeliniště s nejbohatšími populacemi hořců či modráska hořcového v Tyrolsku. Je to také jedno z mála míst v Tyrolsku, kde jsou bobři, a kde hnízdí ledňáčci. Chceme tam pomoci zejména motýlům a vážkám. Hodně se na to těšíme. Podobný záměr, ovšem se zaměřením na ochranu ptáků a obojživelníků, máme na jižní Moravě. Jsme také velmi zvědaví, jak to dopadne s pokusem o návrat motýlího krále jasoně červenookého v Krkonoších.

Zmínil jste ekonomické problémy. Najdou se i nějaké pozitivní trendy v ochraně přírody?

Jsme nadšení, že konečně začíná být zájem i ze strany obcí, zemědělců a vlastníků pozemků. Obracejí se na nás s tím, že by chtěli pro přírodu něco udělat. Společnost si začíná uvědomovat, že to takto nejde dál, a že pokud přijdeme o opylovače, o hmyz, který je základní složkou v přírodě, bude to průšvih. Chtěli bychom spolupráci dále rozšiřovat.

Jak konkrétně ta spolupráce vypadá?

Vloni se nám podařilo uskutečnit úžasný projekt na Choceňsku, kde byla zanedbaná pískovna. Domluvili jsme se se zemědělci, že udělají opatření a oni tam skutečně z vlastních zdrojů investovali statisíce korun. Vytvořili oázu života, která je již plná žab, vážek, vodních rostlin a nádherně to tam funguje. Spustili jsme také možnost adopce jednotlivých lokalit firmami či institucemi. Máme z nich asi tisíc dobrovolníků, kteří nám přijdou jednou či dvakrát za rok pomáhat s jejich údržbou. Samozřejmě je ohromně znát, když přijde na pomoc takové množství lidí. Když byl covid a podobné akce byly omezené, hodně jsme to pocítili. Museli jsme platit brigádníky, což nás stálo velké peníze. Měli jsme obavy, jestli to vůbec přežijeme.

V Jaroměři jste původně začínali jako skupinka nadšenců a postupně začali udržovat území napříč Českou republikou. Jak byste dnes charakterizoval vaši působnost a kolik lidí k fungování organizace potřebujete?

Následně jsme rozšířili činnost i na Slovensko a dále jsme z ekonomických důvodů přibrali Rakousko, Německo, Švýcarsko či Itálii. Působíme i v Polsku a projekt máme dokonce i na Borneu. V jednu chvíli jsme si uvědomili, že není možné jezdit do všech koutů z Jaroměře, a že to musíme řešit jinak. Iniciovali jsme proto vznik organizací přímo na místě. Jedna z prvních vznikla na jižní Moravě. Nejefektivnější je pracovat poloprofesionálně. To znamená, že máme několik profesionálů, kteří připravují projekty, jednají s úřady a podobně, a ti mají k sobě dobrovolníky. Nakonec jsme takto založili asi 11 organizací, další máme v zahraničí. Je to provázané, takže si s kolegy navzájem vypomáháme, když je to potřeba. Dnes máme několik desítek profesionálních spolupracovníků, stovky dobrovolníků a kolem tisícovky firemních dobrovolníků. Přidávají se i další organizace, které jsme nezaložili, ale chtějí s námi spolupracovat.

Co ve více než třicetileté historii vaší organizace považujete za největší úspěch?

Že jsme přežili a celé to nezavřeli. Mnohokrát jsme o tom uvažovali, podmínky byly leckdy mimořádně těžké a stále to není jednoduché. Naštěstí v poslední době pozorujeme, že začíná být celospolečenská poptávka a lidé si více uvědomují, že je potřeba s přírodou něco dělat.