Vzpomínky broumovských pamětníků ožijí díky projektu

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel ŘIDIČ/-KA NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU - VNITROSTÁTNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 36000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Vnitrostátní doprava se sólo vozidlem 12 tun celkové hmotnosti, rozvozy a svozy na konkrétní lince, každodenní návrat domů, od pondělí do pátku. Parkování v Jaroměři., Požadavky: řidičský průkaz sk. C., Nabízené výhody: zaměstnanecké benefity., Kontakt - p. Zákravský Marek; tel.: 602 239 354 (od 06:00 hod. do 16:00 hod.), e-mail: zakravsky@cdsnachod.cz (zaslání životopisu) nebo osobně.. Pracoviště: Cds s.r.o. náchod, Kladská, č.p. 286, 547 01 Náchod 1. Informace: Marek Zákravský, +420 602 239 354(od06:00hod.do16:00hod.).