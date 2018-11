Vztahy nemocnic vygradovaly

Náchod, Rychnov nad Kněžnou - Personální situace v rychnovské nemocnici je katastrofální a náchodská nemocnice tomu napomáhá, vyjádřil se před několika dny jeden z rychnovských lékařů.

Areál rychnovské nemocnice.Foto: Deník/ Jana Kotalová

Vztahy obou nemocnic nakonec vygradovaly odvoláním náměstka náchodské nemocnice pro léčebnou péči Pavla Soukupa, mohla za to komunikace s podřízenými.

„Náměstek Pavel Svoboda rezignuje k 31. prosinci 2018. Je nepřijatelné, aby komunikace mezi vedením nemocnic a zaměstnanci byla i nadále jiná než standardní. Lékaři a sestry se musí starat o pacienty a vedení o papíry a chod nemocnic ve vzájemné součinnosti. To vše na základě korektních a profesionálních vztahů. Myslím si, že právě to bylo příčinou špatné atmosféry. Očekávám, že nyní se situace zlepší,“ uvedl královéhradecký hejtman Jiří Štěpán.

Přidává se k němu i primář dětského oddělení rychnovské nemocnice Lukáš Trejtnar: „Určitě je to pro personál rychnovské nemocnice pozitivní zpráva.“

Dětskému oddělení chybí atestovaný, plně kvalifikovaný lékař. V současné době má jen dva takové a čtyři lékaře v přípravě na atestaci.

„Paní doktorka, která má atestaci, nám slíbila pomoc jen do konce března příštího roku,“ vysvětlil Lukáš Trejtnar. Najít náhradu prý není lehké, atestovaní pediatři jsou „nedostatkovým zbožím“.

Vstříc chce lékařům vyjít i město Rychnov nad Kněžnou.

„Pokud bude zájem, můžeme jim nabídnout bydlení,“ sdělil starosta Jan Skořepa.

Také kraj chce přispět k vyřešení nedostatku zdravotnického personálu. Sestry se snaží motivovat náborovými příspěvky.

„Krajská města za tímto účelem zakládají nadační fondy, skrze které budou vyplácet stipendia studentům a studentkám posledních ročníků zdravotnických škol, kteří se zavážou k nástupu do nemocnice v daném městě. Do tohoto projektu se hodlá zapojit i město Rychnov nad Kněžnou. Zdravotnický holding vedle toho nabírá i sestry ze zahraničí,“ řekl hejtman.

Získá Rychnov opět samostatnost?

Jednou z možností, o které kraj jedná, je také opětovné osamostatnění se rychnovské nemocnice, i když by dál fungovala pod Zdravotnickým holdingem.

„Vedení rychnovské nemocnice by bylo autonomní a personální otázky by se řešily přímo v Rychnově, nikoli v Náchodě. Náchodská nemocnice je poměrně velký komplex a chod jednotlivých nemocnic je vnímán velmi citlivě. V tomto ohledu si myslím, že by nemocnici v Rychnově pomohlo, aby rychnovskou nemocnici řídili Rychnováci a náchodskou nemocnici Náchoďáci,“ dodal hejtman.

Vyvedení z krize

To vidí jako jednu ze základních podmínek pro zlepšení fungování nemocnice včetně stabilizace personálního stavu i primář Marcel Maršík. Ten byl tento týden jmenován samostatným náměstkem pro lékařskou péči a Petra Zimová samostatnou hlavní sestrou Nemocnice Rychnov nad Kněžnou.

„Další kroky k větší samostatnosti budou postupně následovat. Vyvedení nemocnice z personální a ekonomické krize bude intenzivní a dlouhodobý proces, který je podmíněn podporou kraje při výstavbě nového pavilonu urgentní a mediciny chirurgických oborů v souladu s vládním usnesením rozvoje zóny Kvasiny. V posledních týdnech nám při stabilizaci a zklidnění pomáhá vedení Královéhradeckého kraje v čele s panem hejtmanem, který se osobně velmi intenzivně zajímá o dění v nemocnici v Nemocnici Rychnov nad Kněžnou. Postupně se připravují další kroky vedoucí ke stabilizaci a rozvoji naší nemocnice,“ sdělil Marcel Maršík.