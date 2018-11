Vztahy nemocnic vygradovaly

Svářeči SVÁŘEČ/SVÁŘEČKA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 27000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Společnost Ammann Czech Republic a.s. je předním celosvětovým dodavatelem obaloven, betonárek, strojů a služeb stavebnímu průmyslu se základním zaměřením na výstavbu silnic a dopravní infrastruktury., , SVÁŘEČ/SVÁŘEČKA, , Pracovní náplň: provádí svářečské práce podle technické dokumentace a technologických postupů, plní úkoly zadávané vrchním mistrem a směnovými mistry střediska svařovna., , Požadavky: vyučení ve strojním nebo příbuzném oboru, praxe ve svařování, oprávnění pro svařování v CO2, samostatnost, spolehlivost., , Zaměstnavatel nabízí: perspektivní zaměstnání, příjemné pracovní prostředí a kolektiv, pružnou pracovní dobu 37,5 hod. týdně, motivující finanční ohodnocení, roční výkonnostní odměnu vázanou na hospodářský výsledek společnosti, pracovní poměr na dobu neurčitou, benefity společnosti - příspěvek na dojíždění, penzijní spoření, kafetérie 700 bodů měsíčně, zvýhodněné stravování v sídle zaměstnavatele, zvýhodněné volání, možnost vzdělávání a odborného rozvoje, firemní kurzy anglického jazyka, 5 týdnů dovolené., , Pokud Vás naše nabídka zaujala, předejte Váš strukturovaný životopis osobně nebo e-mailem na adresu job.acz@ammann-group.com. Pracoviště: Ammann czech republic a.s., Náchodská, č.p. 145, 549 01 Nové Město nad Metují 1. Informace: Pavel Brandejs, +420 491 476 265.

Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky ÚČETNÍ, MZDOVÁ/-Ý ÚČETNÍ. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17240 kč, mzda max. 24120 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Bohuslav Urban, starosta Obce Adršpach, vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně zákonů, v patném znění (dále jen "zákon č. 312/2002 Sb." nebo "zákon o úřednících"), výběrové řízení na místo "ÚČETNÍ, MZDOVÁ ÚČETNÍ" Obecního úřadu Adršpach., Místem výkonu je obecní úřad v Adršpachu, Horní Adršpach 128, 549 52 Horní Adršpach. Pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup od 1. ledna 2019 nebo po dohodě, s 3měsíční zkušební dobou - plný pracovní úvazek. Platové zařazení 8. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění - tzn. minimální hrubý plat v rozmezí 17.240,- Kč - 24.120,- Kč dle započitatelné praxe + osobní ohodnocení dle kvalit zaměstnance., , Pracovní náplň: evidence závazků a pohledávek, zasílání upomínek; pokladní; vedení evidence majetku, zpracování přehledů, výkazů a statistiky, týkající se majetku obce; bytové hospodářství - vyúčtování spotřeby vody, stočného, energie; evidence smluv týkající se kanalizace a vodovodu + vyúčtování spotřeby občanům; částečně práce se spisovou službou; spolupráce při zajišťování slavností, kulturních, výchovných akcí pořádaných OÚ; práce s registry OVM, CzechPoint a dalších agend; komplexní personální agenda; kompletní zpracování mezd; výdej stravenek; skladová evidence - obsluha programu POHODA; provádění pravidelné inventarizace účtů; přiřazování rozpočtové skladby k jednotlivým finančním operacím., Předpoklady pro vznik pracovního poměru: zájemce musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka uvedené v § 4 zákona č. 312/2002 Sb. (státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka)., Požadavky: komunikativnost, ochota vzdělávat se, samostatnost v rozhodování, psychická odolnost; min. úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru; dobrá znalost podvojného účetnictví; dobrá znalost mzdového účetnictví a personalistiky; předchozí praxe v oboru výhodou; znalost zákona o obcích výhodou; znalost účtování obcí a příspěvkových organizací a znalost zákona č. 250/2000 Sb. výhodou; dobrá znalost práce na PC; pečlivost, samostatnost, flexibilita, psychická odolnost, ochota učit se nové věci., , Přihláška uchazeče musí obsahovat (přihláška musí být písemná): jméno, příjmení a titul; datum narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení., Výčet dokladů, které je zájemce povinen připojit k přihlášce: strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vydělání; souhlas se zpracováním osobních údajů, případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů., , Lhůta pro podání přihlášky: do 30. 11. 2018 do 14:00 hodin., Přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady doručte osobně nebo zašlete na adresu: Obecní úřad Adršpach, Horní Adršpach 128, 549 52 Horní Adršpach nebo na email: ou@obecadrspach.cz Obálka nebo předmět emailu bude označe. Pracoviště: Obec adršpach, 549 52 Horní Adršpach. Informace: , .

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) KONTROLOR/-KA ve strojírenské výrobě (dělník/-ice). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15800 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: EMERGE, a.s., česká společnost s dlouholetou tradicí, která působí jako dodavatel výlisků a svařovaných montážních celků pro automobilový průmysl, hledá do provozovny v Červeném Kostelci posilu do týmu., , KONTROLOR/-KA ve strojírenské výrobě (dělník/-ice), Náplň práce: kontrola a zkoušky dle instrukcí nadřízeného pracovníka; mezioperační a výstupní kontrola dle kontrolních plánů a návodek; evidence kontrol, zapisování vad a neshod; spolupráce s výrobou a mistry., , Zaměstnavatel nabízí: práci na dvě směny (06:00 - 14:00 hod.; 14:00 - 22:00 hod.), plně hrazené stravenky v hodnotě 85,- Kč, týden dovolené navíc a spoustu dalších zaměstnaneckých benefitů. , , Pokud jste fyzicky zdatní a máte rádi věci pod kontrolou, odpovězte na tuto nabídku.. Pracoviště: Emerge, a.s. - pracoviště červený kostelec, 549 41 Červený Kostelec. Informace: Jan Vlček, +420 725 996 195.