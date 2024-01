Nejen v zoologické zahradě ve Dvoře Králové, ale i na farmě Wenet v Broumově měli v uplynulém roce hodně přírůstků, které udělaly radost nejen majitelům, ale i návštěvníkům, kteří je během roku mohli v areálu farmy vídat.

„Určitě největší radost nám na začátku června udělalo malé velbloudě. To poslední se narodilo před více než třemi lety. Je to kluk a narodil se s dlouhýma nohama a zvědavý je celý po mamince Princezně," prozradil Martin Weber s tím, že po narození vážilo dvouhrbé velblouďátko zhruba 70 kilo a asi za tři hodiny se postavilo na nohy.

Na farmě v Broumově chovají Martinové Weber a Netík jak domácí, tak i exotická zvířata. Kromě zvířecích oblíbenců velbloudů Honzy s Princeznou zde návštěvníci mohou vidět lamy, oslíky, pštrosy emu i nandu, dikobrazy, ovečky, kozičky, drůbež, prasátka, papoušky, pávy, dikobrazy, lemury a jiné. Ale nejen velblouďátko, ale i ostatní mláďátka udělala radost. „Například malý dikobraz, který se rodí už s bodlinkami, jenž jsou po narození měkké, ale do pár hodin jsou už tvrdé a ostré," zmínil Martin Weber další exotický přírůstek.

Farma Wenet nedaleko centra Broumova skýtá relax u zdejších zvířátek v každém ročním období. Návštěvník má možnost se setkat s různými druhy zvířat, která na farmě chovají, některá z nich si může i pohladit a zažít tak neobyčejné chvíle, odpočinout si v příjemném prostředí a nabít se novou energií. Farma patří také mezi jedny z největších chovatelů lam v České republice, ve zdejším chovném stádu jsou zastoupeny lamy krotké, lamy guanaka a lamy alpaky. Můžete zde obdivovat kromě pštrosů emu i pštrosa nandu pampového. V roce 2008 do chovu přibyli i velbloudi. Jsou zde i dikobrazi, lemuři, papoušci i klasická vesnická zvířátka, jakou jsou králíci, slepice, husy, kachny a samozřejmě také ovečky, kozy či prasátka. Ideální čas pro prohlídku je na jaře a v létě od 10 do 17 hodin a na podzim či v zimě od 10 do 14 hodin.

Vloni se na farmě vyklubala i malá kuřátka pštrosa nandu pampového. „Samec si na jaře udělal venku hnízdo, do kterého mu samice postupně nanesly vajíčka a on na nich pak vzorně seděl cca 52 dnů, než se z nich vyklubali malí pštrosi," popsal jak to mají zařízené v pštrosí rodince.

Stádo lam se rozrostlo o malé lamátka, která pár hodin po narození už stála na nohou a následovala svou maminku. „Za pár dnů už spolu skotačili ve výběhu. Stejně tak i oslíčci, kteří se od své mámy nehnou na krok a doprovázejí ji všude," zmínil chovatel, a dodal, že u malých návštěvníků většinou vedou malí králíčci, morčátka, kachňátka a samozřejmě i kůzlata. „Ta jsou už jako malá hodně hravá a nechají se drbat. Dvě z nich ale jejich máma ovce nechtěla, a tak jsme se o ně museli starat a odchovat je. To znamenalo, že každé dvě až tři hodiny od rána do večera, jsme je museli kojit na flašce," uzavřel ohlédnutí za loňským rokem Martin Weber.

„Na farmě to žije celý rok a mláďátka to vždy oživí a všem vykouzlí minimálně úsměv na tváři."