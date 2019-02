Červený Kostelec /FOTOGALERIE/ - Příznivé, sluncem zalité nebe provázelo prestižní 18. ročník evropského poháru závodů psích spřežení, které se konaly v sobotu a v neděli v areálu kempu Brodský u Červeného Kostelce. Dvoukolový závod se jel na trati dlouhé 5,32 kilometrů, která vedla v okolí kempu převážně po polních a lesních cestách.

Musheři závodili ve čtrnácti kategoriích

Závodilo se dvoukolově ve čtrnácti kategoriích, které v neděli doplnil dětský canicross. Ten udělal závěrečnou tečku za závody. Na trati se vystřídala stovka závodníků v seskupeních pes a běžec, pes a vůdce na kole, pes a vůdce na koloběžce, 2 až 4 psi a vůdce na tříkolovém vozíku a 5 až 8 psů a vůdce na čtyřkolovém vozíku. V zápřahu byli psi všech možných ras, ale značnou převahu měla severská plemena. Příznivé počasí přilákalo i spoustu diváků, kteří lemovali okolí celé tratě, ale spousta jich také sledovala dění ve startu a cíli v autokempu.

„Letošní ročník se nám ještě podařilo uspořádat, i když s vypětím všech sil. Dlouholetý sponzor nám výrazně omezil příspěvky, tak jsme museli shánět nového, který by pomohl zacelit díru v rozpočtu. To se nám podařilo a máme od něho příslib spolupráce i do budoucna, tak snad pojedeme dál a další závody nebudou v ohrožení. Rozpočet na takovýto závod je okolo sta tisíc korun. Pokud je takovéto pěkné počasí, je i vysoká návštěvnost diváků a podstatná část investice se nám tak vrátí. V sobotu i v neděli se přišlo podívat do kempu vždy přes tisíc diváků, což nás velmi těší a dokazuje to oblíbenost závodů. Hodně dělá dobrá propagace a lokalita, kde se závody pořádají. Jinde se jezdí i na daleko hezčích tratích, ale ty jsou daleko od měst na samotách," řekl ředitel závodu Jaromír Hanuš z Mushers Clubu Metuje Červený Kostelec.

Ještě dodal, že závod na Broďáku je druhý z nejnavštěvovanějších. Oblíbený je také mezi závodníky a vždy se tady sjede celá špička jezdců z republiky, kteří jezdí evropské závody. „Závody připravujeme ve třech lidech, ale o víkendu musíme po trati rozestavět kolem šedesáti pořadatelů, kteří zajišťují bezpečnost. I tak se najde řada neukázněných lidí, kteří nedbají jejich upozornění. Závody jinak proběhly bez větších problémů a stovka závodníků a téměř tři stovky psů odjíždějí spokojeni," doplnil Hanuš.

Závodníci chválili zejména atmosféru

Spokojenost potvrdili i samotní závodníci. „Jelo se dobře, trať byla super, když jsem si ji připravoval. Psi to zvládli bez problémů a já také, bylo nádherné počasí a super atmosféra," pochvaloval si závod s úsměvem Roman Bahník z Červeného Kostelce, který jel se spřežením osmi psů husky.

„Jelo se perfektně, krásná trať i počasí, pejskové běželi o sto šest. Tady je vždy super atmosféra," doplnil Andrej Kibich. Už podesáté byl na závodech Jaromír Šrejber z Velkých Svatoňovic. „Vždy se jede dobře. Počasí se vydařilo, ale pro psy je až příliš teplo, přesto to zvládli v pohodě," doplnil.

Z nejsevernějšího cípu Moravskoslezského kraje, Olešnice na Moravě, přijel na závody David Fučík. „Jezdím sem velice rád a nedovedu si představit sezonu bez Kostelce, to je vždy základ. Je tady nádherné prostředí a vždy super atmosféra. Jezdím se spřežením do čtyř psů se sibiřskými husky. Pejskům je už deset let, já jsem je zdědil po bratrovi před sedmi lety a pořád jsou výborní. Jsem s jejich výkonem spokojený," svěřil se Fučík.