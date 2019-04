„Kluby by měly upřesnit požadavky na tréninky i mezinárodní zápasy včetně rozměrů hřišť a počtu osob, které by sportoviště využívaly,“ sdělila mluvčí městského úřadu Nina Adlof. Radnici zajímá také počet a délka tréninků. O záměru vystavět v Náchodě takovýto multifunkční prostor se začalo diskutovat už v loňském roce.

Nyní se nově nabízí právě prostor chátrající „bílé Tepny“ v Plhovské ulici, kde radnice jedná s holandskými majiteli o jejím odkupu. „Halu bychom pak chtěli pojmout jako velké sportoviště, které bude splňovat parametry pro většinu indoorových sportů s veškerým zázemím běžným pro moderní sportovní haly,“ potvrdila Nina Adlof.

Bývalou přádelnu chtěl majitel původně přestavět na budovu s obchody, kancelářemi i luxusními byty, ale ani deset let od vzniku studie k tomu nedošlo. Důvodem jsou s největší pravděpodobností finanční náklady, které by se vyšplhaly do stovek milionů korun.