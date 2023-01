FOTO: Z chalupy na Hrad. Východní Čechy prezidentům svědčí

Pokud by se měli manažeři volebních štábů příštích o prezidentský úřad z něčeho do budoucna poučit, tak z toho, že by si měli jejich lídři pořídit chalupu ve východních Čechách.

V České Čermné měli o budoucím prezdientovi jasno od prvních chvil od uzavření volebních místností. Petr Pavel tu má velkou podporu. A to i díky tomu, že sem jezdí dlouho na chalupu. Po Havlovi tak bude dalším východočeským chalupářem i Petr Pavel. | Foto: Deník/Petr Vaňous

Petr Pavel se stal novým českým prezidentem

se stal novým Je v pořadí čtvrtým prezidentem samostatné ČR (Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman)

Petr Pavel získal 58,32 procenta hlasů, Andrej Babiš 41,67 procent

41,67 procent Jak se volilo ve druhém kole ve vaší obci? Podívat se můžete ZDE

