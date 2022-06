Hlavní kategorie na 14m dlouhém laně by měla začít ve 14 hodin a diváci se mohou těšit na extrémní výkonnostně-vytrvalostní závod, při němž budou závodníci zajištěni pomocí speciálního zařízení, horolezeckého lana a sedáku. V loňském roce padl nový rekord, když dosavadní nejlepší čas 14,03 pokořil vítězný Martin Vacek (Sokol Libčice nad Vltavou), který vylepšil rekord na čas 13,13 s a odnesl si vypsanou odměnu v hodnotě 1000 Kč. Tímto časem stanovil nový (světový) rekord závodu ve šplhu na 14 m dlouhém laně bez přírazu. Stejnou odměnu získá ten, kdo by letos tento čas ještě vylepšil.

Šplh na laně ze sedu na zemi bez přírazu nohou do výšky 14 metrů zařadili pořadatelé do programu prvních novodobých olympijských her v Aténách v roce 1896. Vítězný řecký námořník Nikolaos Andakopulos tehdy dosáhl času 23,40 vteřiny.

Český sport má ve šplhu dokonce olympijské medailisty. "Naším záměrem je důstojné připomenutí bývalé olympijské disciplíny, která má z pohledu historie pro náš stát veliký význam. Na olympijských hrách v roce 1924 získal Bedřich Šupčík první zlatou medaili pro mladé Československo ve šplhu na osmi metrovém laně v čase 7,20 s," připomněl ředitel závodu.