Z obcí zmizela pětina obchodů

Královéhradecký kraj - Za osmadvacet let se v Královéhradeckém kraji uzavřela pětina venkovských obchůdků. Jen za poslední tři roky jich byly dvě desítky. Teď hejtmanství hledá způsob, jak jejich „úmrtnost“ zastavit.

Obchod na vsi, ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Dojít si pro čerstvé pečivo pěšky je v některých vesnicích jen sen. Kvůli obchodním řetězcům s levnějším zbožím a bohatou nabídkou skončilo za posledních 28 let na 80 venkovských prodejen. Jen za poslední tři roky se v kraji, kde je 448 obcí, zavřely na dvě desítky provozoven. Bez potravin se od začátku roku musejí obejít například obyvatelé Výravy na Hradecku.

Výrava s asi 400 obyvateli leží necelých 20 kilometrů od Hradce a pro majitele aut není problém zajet na nákup do krajského města, které hypermarkety a obchodními domy přímo hýří. Horší je situace pro starší lidi, kteří často auto nemají a jsou tak zcela odkázání na své blízké.

„Pro starousedlíky a nemohoucí lidi je to katastrofa,“ potvrdila obyvatelka Výravy Marie Vítková. Starosta Výravy Michal Konečný si problém uvědomuje a současně vzhlíží k dotačnímu titulu, kterým se hejtmanství snaží „exodu“ malých obchodů z vesnic zabránit.

„Prodejny v menších obcích jsou nutné pro zachování základní infrastruktury i pracovních příležitostí na venkově a jejich existence zabraňuje dalšímu vysídlování vesnic,“ řekl k dotačnímu titulu, na který kraj pro příští rok vyčlenil 2,5 milionu korun, hejtman Jiří Štěpán.

Rozpětí dotace se pohybuje mezi 20 a 50 tisíci korun ročně, ovšem za podmínky padesátiprocentní účasti obce.

Nám ty peníze pomůžou, ale až napřesrok. Teď musíme vytvořit prostory, kde obchod zřídíme,“ nechal se slyšet starosta Výravy Michal Konečný s tím, že na stole je zřízení obchodu v prostorách Obecního úřadu.

Vietnamci na vše nestačí

Podle starosty Havlovic na Trutnovsku Pavla Dvořáčka výše dotace nestačí: „Kdyby podpora činila 500 tisíc za rok, tak bychom o tom možná uvažovali. Tohle je ale málo peněz, za to bychom otevřeli maximálně krámeček na prodej vánočních kaprů. Vydělat si tady je těžké, dvakrát nám tu zkrachovali Vietnamci, a když neuspějí ani Vietnamci, tak už nikdo.“

V Borovničce na Královédvorsku, kde žije necelých 200 lidí, dotuje prodejnu i hospodu obec. Za symbolickou korunu ročně. Nechtěli dopadnout jako v jiných obcích, kde kvůli nízkým výdělkům prodejny skončily. I v Borovničce měli problém, po odchodu nájemce tři měsíce hledali někoho, kdo převezme obchod. „Není to jen o obchodu. Pro občany je prodejna místo k setkání stejně jako hospoda,“ vystihl situaci Roman Janata, dosavadní starosta Borovničky.

Únik z Titaniku

Obec Dřevěnice na Jičínsku s 234 obyvateli je bez obchodu léta. Lidé jezdí na nákup do téměř dva kilometry vzdálené Radimi. O tom, že by zde krámek znovu otevřeli, neuvažují. „Nemáme prostory, obchod fungoval v objektu vývařovny, která je v soukromých rukou. Jiný prostor nemáme,“ uvedl starosta Dušan Vrabec.

Miroslav Chudoba z SD Jednota Nová Paka, která provozuje většinu obchodů v obcích, krok hejtmanství vítá: „Doufejme, že program přispěje k tomu, že neuzavřeme další prodejny, k čemuž se chystáme. V malých obcích je většina obchodů prodělečná, ročně dotujeme provoz každého částkou asi sto tisíc korun.“ Podle něj bude nutné, aby prodejny podpořily také obce.

Žádost o podporu kraje zvažuje Choteč na Jičínsku. Starosta Ladislav Groh je projektu nakloněn, Jednota totiž hrozí, že prodělečnou prodejnu v obci zavře. „Zatím jsme nezískali žádné informace, ale jsme ochotni chod obchodu dotovat i z obecních peněz,“ tvrdí Groh. Podle starostů je to jediný únik z potápějícího se Titaniku.

S křížkem po funuse?

Přestože ve Vysokově na Náchodsku žije přes 500 obyvatel, žádná kamenná prodejna zde nefunguje. Ani dotace, kterou by kraj pomohl snížit náklady, nepostrčí obec k otevření prodejny.

„Dnes nemáme ani žádné volné prostory v majetku obce, které bychom mohli využít,“ uvedla starostka Renáta Sychrovská Fiedlerová. „Jsme kousek od Náchoda, kde hodně lidí pracuje, a tak si tam obstarají, co potřebují,“ vysvětluje starostka s tím, že občas mohou místní nakoupit i v obci. To když v úterý a ve čtvrtek dorazí pojízdná prodejna. Ve Vernéřovicích na Broumovsku žije o 200 lidí méně než ve Vysokově, ale funguje tu obchod i pohostinství. „Chceme, aby se udržely při životě, tak doplácíme relativně velké peníze z rozpočtu. Příspěvek kraje uvítáme,“ řekl starosta Tomáš Havrlant.

Obchod s potravinami postrádají v Semechnici na Rychnovsku. Lidé jezdí na nákupy do Opočna. Ale možnost dotace velké naděje nevyvolala. „To přišli s křížkem po funusu. Obchod se zavřel před rokem a půl, a to už se neotevře,“ uvedl semechnický starosta Zdeněk Bendzo. Kdyby prý nabídka dotace přišla dřív, dalo se s tím ještě něco udělat. „Jak jednou obchod skončí, těžko se obnovuje,“ dodal.

Naopak v Osečnici by pomohla každá koruna, která by kryla aspoň část nákladů na energie. „Prodejnu má v nájmu pan Bartoš. Obchod je otevřený třikrát v týdnu, ale kdybychom ho zavřeli, bylo by to špatně. Rozhodli jsme se jako obec podporovat, aby prodej byl zachován. Určitě to stojí za to,“ dodala starostka Osečnice Iveta Hypšová.