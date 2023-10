Několik různobarevných kalíšků, špagáty z obnošených triček. K tomu tvůrčí nápad, pár šikovných rukou a za pár minut je na světě šperk, který by neudělal ostudu ani na krku filmové hvězdy někde na červeném koberci. „Tvořím šperky z odpadu cizích lidí,” říká s úsměvem Zuzana Smithová a je to stoprocentní pravda.

Zuzana Smithová přijela do Josefova až z Plzně, aby se v Josefově podělila o to, jak lze použité kapsle do kávovaru a stará trička proměnit na šperk. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Žena, která z věci na jedno použití vytváří šperk pro každý den, byla jednou z účastnic festivalu recyklovaného designu Recy Upcy v josefovské pevnosti.

Výchozím materiálem jejich výrobků jsou použité kapsle z kávovaru, kterým by po splnění jejich úkolu nějakou další užitečnost nikdo netipoval. „Sama kávovar nemám, takže všechny ty kapsle se ke mně dostanou od lidí, kteří používají kávovar doma nebo v práci. Sbírají je pro mě, já je potom čistím, suším a dál s nimi pracuji,” prořezává naučeným grifem červenou kapsli. Na stole za sebou jich má podle barev vyrovnaných několik desítek a při své práci jich spotřebovala již nepočítaně. „Věnuji se tomu už šest, sedm let, takže lidi o mně vědí a zásobují mě. Když si někdo u mě něco koupí, tak příště přijde a přinese mi třeba tašku kapslí. Žádnou výzvu na sociálních sítích jsem dělat nemusela," říká žena, která se před kávovými kapslemi zabývala dalším využitím prázdných petek.

„Kolem nás je spousta věcí, které člověk použije jen jednou a pak vyhodí. Těchto věcí bohužel stále přibývá. Nemyslím, že by se mi podařilo tomu všemu zabránit, ale můžu alespoň část těchto věcí opět použít," těší ji, že upcyklací přetvoří již nepotřebné kapsle na jedinečné šperky. „Jsem ráda, že nevytvářím další přebytky, protože materiál sbírám od lidí, kteří by kapsle jinak vyhodili," dodává.

Do Josefova přijela Zuzana Smithová z Plzně se svými výrobky a kočovnou dílnou po kolejích. „Nechtěla jsem takovou dálku řídit, tak jsem přijela s třemi přestupy čtyřmi vlaky. Byla jsem tu loni a nechtěla jsem o tuhle bezvadnou akci přijít," rozložila svou tvorbu na několika stolech, kde zbylo i místo pro dílnu, o kterou byl ze strany návštěvníků velký zájem.

Kromě kapslí od kávy ležely na pracovním stole různobarevné tkaniny. „Tohle jsou stará trička, která už nebyla k nošení - měla díru nebo nějaký flek,” bere do ruky dlouhé provázky. „Ukazuji lidem, jak je nastříhat tak, aby z nich byl dlouhý špagát, který se pak používá třeba na jednoduché náhrdelníky nebo náramky.” Nazmar nepřijdou ani kazové tkaničky z farmářek nebo futrál od ložisek, který pak přemění v dárkovou krabičku pro nějaký menší šperk.

Mezi jejími výrobky byly i šperky, jejichž design je ryze její autorstvím. „Tak třeba tyhle náušnice jsem sama vymyslela,” ukazuje zlato-bílý propletenec. „Jsou vyrobeny ze tří kusů kapslí a jsou tak propletené mezi sebou, že není potřeba je nijak lepit,” je pyšná na svůj způsob tvorby, který si ale uchovává jako své know-how a na workshopech ho neprozrazuje.

K preciznímu výsledku je nezbytné i vhodné nářadí. „Asi nejvíce používám půlkulatý pilník,” předvádí v praxi jak zahlazuje odříznutou část kapsle, ze které pak vzniknou slušivé a zaručeně originální náušnice. „Nesmí se na to tlačit moc ani málo. Každý si na to musí přijít sám - je to hliník, takže to je měkký materiál,” pokládá pilník a bere do rukou kleštičky: „Jedny mám jemnější a druhé jsou trochu silnější. Tyhle mají zase vroubky a tyto jsou bez nich. A tady mám štipačky,” představuje další sortu nezbytných nástrojů. „Důležité jsou řezáky, šídlo a nešlo by to ani bez tohoto,” bere do prstů dřevěnou kuchyňskou kvedlačku. „Je super na ohýbání,” ukazuje, jak na jejím držadle udělá během chvilky z placaté kapsle zaoblený tvar.

Z kapslí do kávovaru nedělá jen šperky. „Sázím do nich i sukulenty a ukazuji tak lidem, že někdy stačí málo a efekt je velký," dodává, a pokračuje v práci. „Slíbila jsem jedné paní červené náušnice, tak jdu na ně."