Ceny rekreačních chalup v Královéhradeckém kraji za poslední rok vystřelily nahoru. Nejdráž se samozřejmě nakupuje v Krkonoších. Průměrné ceně zdejší chalupy chybí ke čtyřem milionům jen pár drobných. Krkonoše jsou tak nejdražší chalupářskou lokalitou v celé České republice.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Divíšek Martin

Říká se to už desítky let: Češi jsou národ chalupářů. Nemožnost cestovat za socialismu a život v panelákových bytech lidi často přivedl na myšlenku pořídit si chalupu za městem, chatu u vody nebo chatku v zahrádkářské kolonii. Objekt v dezolátním stavu, který pak zlaté české ručičky léta oživovaly, se v sedmdesátých a osmdesátých letech dal pořídit na pár desítek tisíc (zhruba za cenu nové škodovky). Mnoho majitelů se takzvaně na důchod do svých chalup odstěhovalo, zahrádkářské kolonie kvetou a žijí v celém kraji - včetně velkých měst. Trh se však mezitím dramaticky změnil. Po vlastním rekreačním bydlení v přírodě sice stále mnoho lidí touží, ale jeho koupě je reálná jen pro zlomek z nich. Stojí miliony a jeho ceny v podstatě kopírují ceny nových bytů v lokalitě.