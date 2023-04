Češi stále častěji objevují kouzlo dovolené v karavanu či obytném autu. Jejich prodej a registrace láme v posledních letech rekordy. Přispěla k tomu i koronavirová pandemie.

Cestování v obytňáku je především aktivní dovolená. Vůbec se nenudíte, pořád je co dělat a každý den se probouzíte na jiném místě. | Foto: Shutterstock

Ještě nedávno stačilo Čechům při dovolenkových cestách po památkách zamluvit si chatku či místo pro stan a doma sbalit jen ešus, karimatku a propanbutanový hořák. Časy se však mění a lidé mění stany a chatky za karavany a obytná auta.

Zatímco před deseti lety bylo v registru vozidel ministerstva dopravy evidováno sedm a půl tisíce obytných automobilů a lehce přes 30 tisíc karavanů, na konci roku 2022 se již počet obytňáků přehoupl přes hranici 25 tisíc. Karavanů je na českém území zaevidováno lehce přes 31 tisíc.

Karavanistů přibývá. Před cestou myslete na parkování a zkontrolujte řidičák

Podle Asociace kempování a karavaningu si často lidé na rekreaci přestavují i užitkové automobily, které však nepřepisují. „Odhadujeme proto, že je nyní v republice na 70 tisíc takto přestavěných aut,“ uvedl za asociaci Roman Váňa.

Za vzestupem zájmu o takřka domácí kempování, kdy je člověk na různých místech ubytován stále ve svém, vidí asociace změny chování lidí v době pandemie covidu. „O nákupy obytných automobilů vzrostl zájem v době covidu, kdy nebylo možné jiné ubytování. Od té doby si lidé na toto ubytování zvykli a každý rok jejich koupě u nás překonává rekordy,“ uvedl Váňa.

Jediné, v čem se trend mění, je poměr koupě nových a ojetých rekreačních vozidel. „Zvláště v loňském roce nestačily firmy vyrábět a tak je nyní velká poptávka po ojetých vozech či starších karavanech,“ doplnil Váňa.

Počet stellplatzů stoupá

Karavan si před třemi lety pořídila i paní Jana V. z Hradce Králové. A své stání v kempu nedaleko Jičína si nemůže vynachválit. „A to hlavně v sezóně, kdy byl takřka nadlidský úkol dostat se k nějaké chatce. Takhle jsem s dcerou ve svém,“ řekla žena. Dodala že by si ráda do budoucna pořídila i samotný obytný vůz.

Právě s obytnými vozy souvisí i další změny na české ubytovací mapě. Zatímco v minulosti si člověk s obytným autem mohl dovolit přespat prakticky jen v kempech, nyní stoupá počet takzvaných stellplatzů, tedy míst určených pro stání obytných vozů a karavanů mimo kempy. „Ještě před třemi lety byla v republice tři místa, kde může člověk přenocovat a má zde přístup k vodě, možnost vylít wc z obytňáku či se připojit na elektřinu. Letos očekáváme, že jich bude 35 a příští rok přibudou další tři desítky,“ doplnil Váňa.

Zdroj: Asociace kempování a karavaningu

Přislíbená nová parkovací místa pro obytné vozy a karavany budou v České republice potřeba. Boom v nákupu těchto prostředků z posledních let totiž Deníku potvrdil ředitel vyhledávače TipCars.com Marek Knieža. „V covidové době vzrostla nabídka obytných aut na webu TipCars.com o 40 procent. V současnosti je pořád stejně velká. I když už je nyní zájem o obytná auta o něco menší, nadále jsou velmi populární,“ informoval Knieža. I on podotkl, že v kurzu jsou nyní hlavně ojetiny, kde není dlouhá čekací doba.

V nabídce webu je nyní v kategorii Obytné vozy bezmála sedm set aut. Cenový rozptyl je přitom poměrně velký. Nejlevnější, jako třeba Citroën Jumper z roku 2000, lze pořídit už za 65 tisíc korun. „Koupit se ale dají i luxusní obytné vozy s bohatou výbavou. Nejdražší je nyní Concorde Centurion 1200 GST MB Actros, který je z roku 2019 a stojí bezmála 19 milionů korun,“ doplnil Knieža.

Vrchol doby karavanové? Přes zdražování zájem o kempy trvá, láká luxus

Jako i v jiných oblastech podnikání, i v případě kempů a autokempů predikuje Asociace kempování a karavaningu, že si lidé letos za tuzemskou dovolenou opět připlatí. „V důsledku energetické krize a inflace se letošní ceny zvednou o pět až 20 procent,“ uvedl Váňa.

Pro ty, kteří při kempování nepotřebují až tak velký luxus, nebo si nechtějí v přeplněných rekreačních zařízeních „šlapat po hlavě“ s ostatními, existuje alternativa. „V poslední době vzrůstá zájem o možnosti vyrazit na cesty pomocí serveru bezkempu.cz, kde lidé nabízejí své pozemky a člověk tam tak může najít jak klid, tak i místo bez elektřiny, a opět souzní s přírodou,“ dodal Váňa.