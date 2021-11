„Samozřejmě každé uznání za odvedenou práci moc potěší,“ neskrývá fotograf, že dostat se v jedné z kategorií do tříčlenného finále z množství přihlášených fotografů mu udělalo radost. Cyklus jeho snímků zachycuje práci hasičů, kteří v březnu a dubnu zasahovali v několika chovech drůbeže na Královéhradecku, kde kvůli ptačí chřipce museli utratit tisíce kusů. „Mým cílem bylo primárně zachytit nezáviděníhodnou práci hasičů než tu samotnou likvidaci zvířat,“ ohlíží se za událostí z jara letošního roku, kdy se jeho snímky mužů v bílých kombinézách objevovaly i na stránkách Deníku.

I když fotoreportér jede událost fotit s nějakou představou v hlavě, tak podobu reportážních snímků nelze předvídat dokud není přímo na místě. „Těžko se to vysvětluje, pro mě to je automatické,“ usmívá se fotograf na volné noze. „Musím se dívat kolem sebe a záběry vymýšlet podle daných okolností – jaké je světlo, kde se co děje a tak. Hlavně musím chodit a měnit místa odkud fotím, abych objevil nové pohledy a ten cyklus snímků byl ve výsledku pestrý. Je potřeba dívat se kolem sebe a trochu o tom focení přemýšlet než jen bezhlavě mačkat spoušť,“ dodává fotograf, který spolupracuje i s HZS Královéhradeckého kraje. Proto také chtěl hlavně zdokumentovat práci hasičů, kteří několik dní od rána do večera museli v nelehkých podmínkách likvidovat chovy drůbeže. „Jsou to právě hasiči, na koho spadnou ty nejnáročnější úkoly,“ oceňuje jejich nasazení v okamžicích, kdy je to potřeba.

I když se cyklus Ptačí chřipka dostal do tříčlenného finále v dané kategorii, tak možná trochu překvapivě ho Michal Fanta nepovažuje za nejsilnější obrazovou výpověď, jakou v posledním roce fotil. „Určitě to nebyla událost, která mi v hlavě nejvíce utkvěla. Mnohem intenzivněji vnímám reportáže na covidovém oddělení,“ prozrazuje fotograf, který na okamžiky, kdy viděl práci zdravotníků mezi vážně nemocnými pacienty při nejsilnější vlně pandemie, jen tak nezapomene.

Fotografie roku bude vyhlášena společně s vítězi v kategoriích na slavnostním ceremoniálu v lednu 2022 v Národním muzeu.