Náchod /SOUTĚŽ/ - Mlsáte rádi? Chystáte se slavit blížící se svátek sv. Valentýna? Za vyrobené srdce z lásky můžete získat výtečný valentýnský dort! Stačí se zapojit do soutěže s Náchodským deníkem a Lázeňskou cukrárnou v Náchodě Bělovsi.

Svátek sv. Valentýna. Ilustrační foto. | Foto: Lucie Mádrová

Potřebovat budete šikovné ruce, jakýkoliv materiál a fantazii. S vyrobeným srdíčkem se nechte vyfotografovat a snímek zašlete na e-mailovou adresu: regina.hellova@denik.cz. Nezapomeňte napsat vaše jméno, telefon a také komu a proč to vaše srdíčko darujete. Ze všech došlých fotografií vylosujeme ve čtvrtek 14. února ve 12:00 hodin, ve svátek všech zamilovaných, jednoho výherce, který o víkendu získá nádherný lahodný dort! Podmínkou je osobní převzetí výhry po předchozí domluvě, a to přímo v Lázeňské cukrárně. Soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy. V případě, že by vyhrál kolektiv, například děti ze školky nebo školy, je možné vyzvednout dort v pondělí 18. února. Všechny obdržené fotografie otiskneme v Náchodském deníku.