Zpráva o prodloužení smlouvy Královéhradeckého kraje (KHK) s Banskobystrickým na Slovensku přišla do redakce Deníku ve stejnou dobu, jako dopis Jana Pospíšila. Vzpomínal na „zlaté časy“ družby s Banskou Bystricí.

„Po výměnných zájezdech mládežníků se narodilo mnoho hradeckých dětí,“ vzpomíná čtenář na nejtěsnější způsob družebního styku. „Kam se tyto bratrské vztahy poděly?“ ptá se v závěru dopisu.

Další čtenáři ale o smyslu podobných partnerství často pochybují. „Družba s Prešovem? Tam jezdí za naše prachy jen papaláši na výlety,“ míní nekompromisně Jana Palhounová z Pardubic.

Pardubický kraj má oficiální partnerský vztah vedle Prešovského kraje na Slovensku také s německým krajem Tübingen, francouzským Région Centre, Dolnoslezským vojvodstvím a italským krajem Abruzzo.

„Papaláši“, jako volení reprezentanti regionu, opravdu do družebních oblastí za peníze kraje jezdí. Dokonce to mají v náplni práce. Tu možnost ovšem mohou využít i „řadoví“ obyvatelé. Stačí se zajímat – a mít dobrý nápad.

„Na rozvoj zahraničních vztahů vyčlenil letos Pardubický kraj 800 tisíc korun,“ sdělil vedoucí oddělení komunikace Ivan Hudeček. „Pět set padesát tisíc je určeno na spolupráci s partnerskými regiony.“

Granty získali, kdo prokázali seriózní záměr a splnili všechny podmínky. Uspělo pětatřicet uchazečů.

Mezi školami, městy a spolky je i soukromá osoba. Iva Vančurová z Letohradu dostala dotaci deset tisíc korun, aby mohla reprezentovat regionální řemeslo na festivalu krajky v Prešově.

Patnáct žádostí neprošlo sítem. Důvody, pro které je komise zamítla, zní srozumitelně: projekt je bez konkrétních aktivit; není uveden žádný partner; akce je pro omezený počet účastníků nebo se jedná o stále se opakující projekt vždy s novým partnerem, aniž by byly rozvíjeny již navázané vztahy.

Také družba Hradeckého kraje se Slováky „šlape“. Spolupracuje s Banskobystrickým krajem, dále polským Dolnoslezským vojvodstvím, Seine et Marne ve Francii, rumunským Sibiu a Čuvašskou autonomní republikou.

Jaká je ale konkrétní podoba družebních vztahů?

„S regionem Seine et Marne jde o kulturní spolupráci. V současné době ale nejsou plánované žádné společné akce,“ odpověděla Michaela Flídrová z ddělení mezinárodních vztahů KHK.

Přátelství s Rumuny je ryze „úřednické“. Kraje si zatím jen vyměňovaly zkušenost s evropským financováním.

V družebních plánech KHK je rovněž setkávání podnikatelů. Jak se živnostníci o takové možnosti dozvědí? „Využíváme pomoci krajské hospodářské komory. Osloví podnikatele v regionu s nabídkou společného setkání,“ vysvětluje Flídrová. Uvádí, že se tento způsob osvědčil.

Pod heslem Vzájemné návštěvy krajů se nepořádají turistické zájezdy. „Jedná o vzájemné návštěvy představitelů obou krajů a hostování kulturních sdružení a spolků,“ vysvětluje pracovnice kraje.

Návštěvy se konají při regionálních národopisných slavnostech.

Také Královéhradecký kraj přispívá organizacím na rozvoj mezinárodní spolupráce. Letos jich požádalo osmnáct.

Zda uspěly, se dozvědí začátkem června.

Šestnáct let se na chrudimských slavnostech objevují krajkářky a floristé z nizozemského města Ede. Spolupráce se ale neodvíjí jen na kulturní nebo folklorní bázi. Nizozemcům Chrudim vděčí za zdejší, všude uznávanou síť městských sociálních služeb. Ta nyní svou úrovní Chrudim staví do čela českých měst.V sobotu 30. května pořádají obě města společně v Chrudimi velkou slavnost.„Obě strany se rozhodly uspořádat v Chrudimi speciální Nizozemský den. Nizozemští partneři jím chtějí přiblížit lidem z české strany město Ede a co nejvíce zajímavostí,“ uvádějí pořadatelé. Nizozemský den začne v devět hodin na Resslově náměstí. „Jeden ze stanů bude fungovat jako restaurace, kde bude možné ochutnat nizozemské speciality jako je slaneček, uzený úhoř či minipalačinky poffertjes,” zvou pořadatelé.Výměnné návštěvy kulturních souborů, spolků a sportovních družstev neustaly ani v době, kterou nyní svět nazývá obdobím finanční krize a ekonomické recese.Ta snad byla příčinou, proč se na bod mrazu začaly dostával partnerské vztahy jiného východočeského města – Jičína.Poutače ve městě sice stále hlásají, že Jičín má za partnery v Nizozemsku Wijk bij Duurstede, na Slovensku Martin, ve Velké Británii King´s Lynn a v Německu Erbach, ale skutečnost je v současné době složitější.„Přátelské vztahy s našimi partnerskými městy teď nejsou nějak aktivní a na vině je samozřejmě současná ekonomická situace, kdy žádné město nemá volné finanční prostředky, a proto jsme i z toho důvodu obdrželi dopis z Martina i z Erbachu v podobném znění. Obě naše partnerská města se snaží nějakým způsobem v této těžké době omezit přátelské vztahy,“ řekl starosta Jičína Martin Puš.„V minulosti, před naším vstupem do Evropské unie, byly družební aktivity finančně podporovány, ale nyní, kdy jsme součástí EU, si musí města pomoci sama. Až se situace vylepší, tak se snad všechno vrátí do normálních kolejí,“ doufá. ⋌(pl, rs)