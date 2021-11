„Prodali jsme všechno co se vylovilo,“ pochvaloval si starosta obce Václav Harasevič vydařenou akci.

I nezaujatý laik poznal, že by rybníku prospělo odbahnění. „Máme zpracovanou projektovou dokumentaci, vyjádření správy CHKO, máme stavební povolení, ale je to o penězích,“ je si vědom starosta, který hledá možnost spolufinancování, aby odbahnění nešlo v plné výši za obcí. „Rozpočet je zhruba čtyři miliony a to si nemůžeme dovolit zaplatit. Jsou důležitější věci v obci,“ má jasno starosta.