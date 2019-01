Náchod - Úspěšní se po bitvě bavili ve společnosti osobností, byť některé ještě zteč čeká, poražení se stáhli do ústraní. I sobotní finálový večer soutěže o Nej sestřičku České republiky v náchodském divadle poznamenaly volby.

V náchodském Městském divadle Dr. Josefa Čížka volili Batist Nej sestřičku roku 2012. | Foto: DENÍK/ Regina Hellová

Spokojený byl starosta Náchoda Jan Birke. Preferenční hlasy ho vynesly na třetí pozici za sociální demokracii do krajského zastupitelstva. Birke si neodpustil žerty, když děkoval organizátorovi akce Davidu Novotnému, že nesedí vedle poněkud mohutnějšího filmaře Tomáše Magnuska. „Protože když sedím vedle Tomáše Magnuska, tak celé dvě a půl nebo tři hodiny, co trvají ty programy, nemohu dýchat. Tomáš Magnusek sedí sám v přeplněném Beránku. Dnes jsem rád, že jsem obklopen báječnými lidmi, kteří nevypadají jako on, ale o to více ho mám rád," bavil diváky Birke.

„Pracujte jako ony a země pokvete"

Důstojně se vždy chová ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), avšak na úvod své řeči si neodpustil malou narážku: „Myslím si, že organizátoři voleb a Velké pardubické (konala se v sobotu, pozn. red.) měli hodně starostí, aby jim tam přišlo hodně lidí."

Podle Hegera je soutěž Nej sestřička dobrým motivem pro nově zvolené politiky.

„Mohli si prohlédnout deset zástupkyň desetitisíců sester, které dělají svou práci s obrovským nasazením, profesionálně a, vážené kolegyně, vážení politici, dělají svou práci poctivě. Myslím, že kdybychom ji dělali všichni tak poctivě jako naše sestřičky, tak tato země pokvete. Sestřičky jsou totiž vzorem pro všechny," prohlásil Heger, za což sklidil velký potlesk. Po skončení oficiální části večera odjížděl rovnou domů do Hradce Králové.

To Soňa Marková, kandidátka KSČM, kterou na Náchodsku volilo nejvíc lidí do Senátu a postoupila do druhého kola voleb, neskrývala radost a šla se bavit.

„Na dnešní večer jsem se velmi těšila. Mám tady své přátele, a teď půjdeme a dáme si alespoň skleničku šampaňského, abychom oslavili to úžasné vítězství, a budeme doufat, že příští týden to potvrdí dnešní výsledek," řekla Marková.

Na odcházejícím nezávislém senátorovi Petru Pakostovi bylo vidět, že právě dobojoval. Úsměvy moc nehýřil, byť se choval důstojně a snažil se nedat znát své pocity. Ze soutěžního večera odcházel rovnou do své kanceláře.

„Čeká mě tam parta lidí, kteří se mnou ty volby dělali, a moji sympatizanti, tak to ještě celé probereme a popovídáme si o tom," řekl Pakosta.